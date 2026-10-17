Fiscalía archivó investigación contra Yahir Acuña por incautación de unos 487 millones en efectivo durante operativo en 2015

En la tarde de este 17 de octubre, se conoció que la Fiscalía General de la Nación ordenó archivar una investigación preliminar contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña Cardales, por presuntas irregularidades relacionadas con la incautación de $487.421.000 en efectivo en octubre de 2015.

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También se archivó la indagación contra quien era su esposa para la época de los hechos, Milene Jarava Díaz, y los ciudadanos Uriel de Jesús Botero Zuluaga y Yesith Rafael Prens Martínez.

La Fiscalía detalló que la decisión de archivo se fundamentó en la “ausencia de elementos que permitieran establecer la existencia de conductas punibles”.

El caso se originó hace cerca de 11 años, el 23 de octubre de 2015, cuando las autoridades interceptaron una camioneta en la vía Sincelejo-Calamar en la que se movilizaba Acuña Cardales.

La decisión de la Fiscalía también cobijó a Milene Jarava Díaz, esposa de Acuña para la época de los hechos, y a los ciudadanos Uriel de Jesús Botero Zuluaga y Yesith Rafael Prens Martínez. Foto: Alcaldía de Sincelejo-API

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Durante el proceso que adelantó la Fiscalía, se aportaron documentos para sustentar el origen lícito del dinero, relacionado con operaciones comerciales e inmobiliarias. Entre ellas, se encontraban la venta de un apartamento en el edificio Verona, en Sincelejo, y la negociación de un predio rural identificado como Villa Ángela o Las Sofías. Estas transacciones contaban con soportes documentales y escrituras públicas tramitadas en notarías de Sincelejo y Corozal.

“Las labores investigativas incluyeron análisis grafológicos, verificaciones financieras, inspecciones a archivos notariales y estudios patrimoniales adelantados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Los resultados no evidenciaron irregularidades que permitieran vincular los recursos con actividades delictivas”, señaló la Fiscalía en el expediente.

El caso se remonta al 23 de octubre de 2015, cuando las autoridades interceptaron una camioneta en la vía Sincelejo-Calamar en la que se movilizaba Yahir Acuña con $487.421.000 en efectivo. Foto: Alcaldía de Sincelejo

Finalmente, se estableció que el dinero incautado tenía como destino cubrir gastos logísticos pendientes de la campaña a la Gobernación de Sucre de 2015.

“Con base en la valoración de los elementos probatorios y en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía dispuso el archivo de la indagación por atipicidad de las conductas investigadas y ordenó la devolución de los recursos incautados, según la información divulgada sobre la decisión”, detalló el organismo.