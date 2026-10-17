Rodrigo Lara condena atentado contra exalcalde de Jamundí y anuncia refuerzo al esquema de seguridad por parte de la UNP

El exalcalde del municipio de Jamundí y reconocido líder político de la región, Andrés Felipe Ramírez, fue blanco de un atentado sicarial registrado en el casco urbano de la localidad en la noche de este viernes.

Andrés Ramírez, exalcalde de Jamundí, Valle, reaccionó tras atentado en el que murió su escolta

Los hechos se registraron sobre las 9:20 de la noche del pasado viernes, 16 de octubre, en el barrio Esmeralda de Jamundí, en un negocio familiar del exalcalde, donde arribaron dos personas en motocicleta y realizaron disparos.

La Policía aseguró que el caso contra el exalcalde de Jamundí se encuentra en materia de investigación para dar con los responsables de este hecho, por lo que pidió la solidaridad de la comunidad para que suministre información.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunció en las últimas horas sobre el hecho y condenó el “vil” ataque sicarial del que fue víctima Ramírez, pero que por fortuna salió ileso de los hechos.

El agente de protección asignado a la custodia del exmandatario, que fue identificado como Andrés Felipe López Gutiérrez, interpuso su integridad para repeler la agresión, recibiendo tres impactos de proyectil de arma de fuego.

“Lamento profundamente el asesinato de su escolta Felipe López, de la UNP, quien murió cumpliendo su deber”, señaló Lara, al tiempo que mostró su solidaridad con la familia del hombre de seguridad asesinado.

Lara indicó que el director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, le confirmó que ya se procedió a fortalecer el esquema de seguridad del exalcalde Andrés Felipe Ramírez.

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“En este gobierno existe un compromiso inquebrantable de defender la democracia contra todas las expresiones terroristas del país. Los violentos y los asesinos no pasarán”, sentenció Rodrigo Lara.

El exalcalde compartió en las últimas horas un video en sus redes sociales, donde expresó que “ha sido la noche más dura, dolorosa y confrontadora que he tenido en mi vida”. Además, dijo que “estoy vivo de milagro”.

Andrés Felipe Ramírez también envió un mensaje de condolencia a la familia de su escolta. “Una persona ejemplar, un gran profesional, una persona amorosa de su familia, de su comunidad”, expresó el exalcalde.

Finalmente, subrayó que “este país no puede perpetuar la violencia como la forma para resolver los conflictos. Yo quiero pedirles a las autoridades que esclarezcan estos hechos, que redoblen la seguridad de todas las personas que tengan alguna vulnerabilidad y que den respuesta rápidamente”.

Otras figuras políticas como el senador del Centro Democrático Andrés Forero también expresaron su total rechazo a los hechos que atentaron contra la vida del exalcalde.

“Total rechazo a este cobarde atentado y solidaridad con las víctimas. Las autoridades deben dar con los responsables y todo el peso de la ley debe caer sobre ellos”, señaló Forero.