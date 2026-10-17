Los beneficios que traerá el restablecimiento de las relaciones con Israel en materia de seguridad y agro tras la visita del canciller Omar Bula

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella dio un giro de 180 grados en las relaciones con Israel con respecto al expresidente Gustavo Petro, quien había roto vínculos con ese país y se había alineado con Palestina, lo que para algunos se trató de un tema ideológico que terminó impactando negativamente a distintos sectores en Colombia.

Desde el primer momento, el Gobierno nacional ha ido tomando decisiones que acercan al país a Israel. Una de las medidas fue reconocer a los Altos del Golán como territorio israelí. Según dijo el canciller Omar Bula, se respaldó porque habría zonas de ese territorio en las que hay presencia de Hezbolá. “Ha formado parte del dispositivo regional respaldado por Irán y ha constituido una amenaza directa permanente a los habitantes del norte de Israel”, afirmó el ministro.

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Bula estuvo esta semana en Israel abriendo la Embajada de Colombia en Jerusalén, que se encontraba en Tel Aviv; visitó el lugar donde ocurrió la masacre del Festival Nova cometida por Hamás, que asesinó a dos colombianos; le entregó el pasaporte colombiano a Elkana Bohbot, secuestrado por ese grupo terrorista; visitó el Muro de los Lamentos y se reunió con el presidente Isaac Herzog.

“Cuando Colombia entra en Jerusalén, aceptamos una responsabilidad sagrada, de plantar nuestras propias semillas aquí, de cooperación e innovación. Tenemos inmensas oportunidades de inversión, ingenio y creatividad, que combinados con la tecnología e innovación israelí, pueden resolver problemas que el mundo no ha imaginado”, destacó la embajadora de Colombia en ese país, Tania Gilinski.

El canciller Omar Bula estuvo en Israel inaugurando la sede de la Embajada de Colombia, que ahora estará en Jerusalén. Foto: Cancillería Colombia

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que “algo extraordinario estaría ocurriendo en Latinoamérica”, haciendo referencia a los cambios de gobierno de izquierda a derecha que han sucedido en la región. “Queremos aprovechar el futuro juntos con seguridad, con agricultura, con agua, con inteligencia artificial”, aseguró Netanyahu.

Estos serían los temas más relevantes en los que se trabajará con Israel. Para el director de la Comunidad Judía en Colombia, Marcos Peckel, quien estuvo en el evento diplomático en ese país, aunque se trata de un cambio con respecto al Gobierno anterior, Colombia siempre ha tenido buenas relaciones desde hace varias décadas con Israel.

Canciller Omar Bula se reúne con el presidente israelí, Isaac Herzog, tras inauguración de embajada en Jerusalén

“Israel colaboró con Colombia en temas de seguridad, de inteligencia, agua, agricultura y otros que son claves. Es una relación basada en intereses, pero también en valores comunes”, aseguró. Según Peckel, Abelardo De La Espriella ha llevado las relaciones con Israel “a otro nivel”, aunque históricamente han sido buenas, a excepción de Petro.

“El presidente Petro estableció una política exterior ideológica y, en el caso de Israel, basada en el odio personal. Vimos el rompimiento de las relaciones diplomáticas, pero también la prohibición de la venta de carbón, lo cual no afectó tanto a Israel, pero sí a los trabajadores colombianos que perdieron su empleo en el Cerrejón”, dijo Peckel.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: Cancillería Colombia

Según expertos, retomar las relaciones con Israel podría beneficiar a Colombia en varios aspectos, como la lucha contra el crimen organizado y desincentivar el narcotráfico, entre otros.

“Israel siempre fue aliado de Colombia en ese tema, inclusive con Estados Unidos y el Reino Unido. Recuperar la relación en seguridad es una de las prioridades”, agregó Peckel.

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De otro lado, el diálogo con Israel servirá para traer inteligencia militar a Colombia que permita combatir a los grupos armados ilegales que utilizan tecnología como drones y otros elementos que deben ser restringidos con la mayor capacidad.

Israel también será fundamental para el suministro de agua potable en el país, ya que son líderes internacionales en temas de desalinización, tratamiento y purificación del líquido. De hecho, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ya estuvo en Israel adelantando gestiones para este tema.