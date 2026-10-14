“Histórico”: Marcos Peckel celebra la inauguración de la nueva embajada de Colombia en Jerusalén

La inauguración de la embajada de Colombia en Jerusalén ha generado alegría en la comunidad judía del país. El director de la comunidad, Marcos Peckel, escribió:

“Histórico. Se inaugura la nueva embajada de Colombia en el corazón de Jerusalem, capital eterna del pueblo judío y del Estado de Israel. “Si me olvidara de ti Jerusalem, que se olvide mi diestra”.

Colombia abre su embajada en Jerusalén; los cancilleres de ambos países participaron en la inauguración: “Día histórico”

El canciller de Israel Gideon Sa’ar aseguró “este es un día de celebración para las relaciones entre Israel y Colombia, y para Jerusalén, nuestra capital”.

La inauguración se realizó este miércoles 14 de octubre en una ceremonia a la que asistió el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y su homólogo colombiano, Omar Bula Escobar.

“Esta es la décima embajada que abre sus puertas en Jerusalén. Cuando asumí el cargo, hace menos de dos años, solo había cinco. Este es un hito importante y un gran logro diplomático”, aseguró el canciller de Israel.

“El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, me dijo mucho antes de su elección: ‘Si soy elegido presidente, trasladaré inmediatamente la Embajada de Colombia a Jerusalén’. Hizo una promesa y la cumplió”, agregó.