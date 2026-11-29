Polymarket publicó dos gráficas que muestran un escenario favorable al Partido Popular (PP) ante las elecciones generales de 2026.

🔴 EN VIVO | Elecciones en España este 29N: se dispara la participación ciudadana respecto a las elecciones de 2023

La primera, publicada en las últimas horas de este domingo 29 de noviembre, sitúa a Alberto Núñez Feijóo como favorito para convertirse en presidente del Gobierno: le asigna un 92 % de probabilidad, frente al 9 % de Pedro Sánchez.

Ester Muñoz e Isabel Díaz Ayuso aparecen con menos del 1 % cada una. El mercado indica un volumen negociado de nueve millones de dólares y una fecha de resolución del 30 de noviembre de 2026.

BREAKING: Right-wing parties projected to secure majority in Spain’s election today, paving the way for Alberto Núñez Feijóo to become prime minister. 🔗 https://t.co/49pXqLWzJT https://t.co/KVavBVcsiG — Polymarket (@Polymarket) November 29, 2026

La segunda imagen refuerza esa lectura. Atribuye un 92 % de probabilidad a que Feijóo llegue a la Moncloa y un 80 % a que el PP obtenga más escaños que cualquier otra formación.

En la estimación parlamentaria, el bloque formado por PP y Vox suma 193 escaños, por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta; el PSOE y otras fuerzas aparecen con 157.

En conjunto, ambas visualizaciones reflejan una expectativa de cambio político y una posible mayoría parlamentaria de derechas.

España contiene el aliento en medio de unas elecciones en las que el socialista Pedro Sánchez se juega mantener el Gobierno ante una derecha favorita en los sondeos, que podría regresar al poder.

Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez y Santiago Abascal Foto: GETTY IMAGES

La mayoría de encuestas sitúan como vencedor al Partido Popular (PP, derecha) que lidera Alberto Núñez Feijóo, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Para lograrla podría recurrir a Vox, a quien los sondeos proyectan un marcado ascenso.

Las elecciones en España, cuarta economía de la zona euro, serán seguidas de cerca en Europa, ante la perspectiva de nuevos comicios en países como Francia, Italia y Polonia que podrían alterar el equilibrio de fuerzas dentro de la Unión Europea.