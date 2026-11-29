El presidente Abelardo De La Espriella participó del grado de estudiantes del colegio Evelyn Abuchaibe de Daes, una institución educativa ubicada en el corregimiento de La Playa, en Barranquilla, que fue donada por la familia Daes en alianza con la Alcaldía de la ciudad.

Así funcionarán las 15.000 becas anunciadas por el Gobierno de Abelardo De La Espriella

“Tuve el privilegio de compartir con 18 jóvenes que culminan una etapa decisiva de sus vidas y comienzan a escribir un nuevo capítulo de sus historias. Jóvenes que han tenido la oportunidad real de recibir una educación de calidad, con maestros bien preparados, una enseñanza rigurosa, formación en idiomas y acceso a las nuevas tecnologías, para enfrentar con confianza los desafíos del mundo en el que les corresponde vivir y trabajar”, dijo el mandatario.

Además, anunció que, gracias a una alianza con la Universidad Sergio Arboleda, cinco de ellos recibirán una beca del 70 % para sus estudios universitarios.

En el evento, el mandatario dijo, junto al empresario Christian Daes, que solucionarán el restante 30 % para entregar becas completas.

“Esta es la educación con la que sueño para la Patria Milagro. Una educación que transforme vidas, que derribe las barreras de la desigualdad y que permita que el futuro de nuestros niños y jóvenes no esté determinado por las circunstancias en las que nacieron, sino por sus talentos, sus esfuerzos y la grandeza de sus sueños”, indicó el presidente.