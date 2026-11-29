El presidente Abelardo De La Espriella informó sobre la captura de cinco miembros del frente Franco Benavides de las disidencias de las Farc, “señalados de operar drones para ejecutar acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil”.

Según detalló De La Espriella, entre los capturados está alias Gafas, quien es señalado como “el principal coordinador logístico e instructor de drones de esta estructura criminal”.

Alias Gafas planeaba cinco acciones terroristas contra instalaciones de la Fuerza Pública en Pasto y estaría vinculado al atentado a la Policía Metropolitana de Pasto, que ocurrió el pasado 7 de agosto.

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El presidente también informó que durante el operativo se incautó armamento, material explosivo, drones, equipos tecnológicos y dinero en efectivo.

“La anticipación y la inteligencia son fundamentales para prevenir atentados y proteger la vida de los colombianos”, destacó el presidente.

El material de las disidencias de las Farc que fue incautado. Foto: Abelardo De La Espriella

Sobre el atentado del pasado 7 de agosto, sobre el que sería responsable alias Gafas, se sabe que se trató de un ataque con drones, un hecho que se dio en medio de la posesión del presidente De La Espriella, que se llevaba a cabo en Cali, Valle del Cauca.

En el ataque se impactaron las instalaciones de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, en el sector de Torobajo, aunque no se reportaron personas fallecidas ni heridos.

El ataque llevó a convocar un Consejo Extraordinario de Seguridad y a instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU), y se ordenaron cierres viales en inmediaciones de la avenida Colombia y el Batallón Boyacá.

De La Espriella había informado en las últimas horas la captura de cinco miembros del frente Urías Rondón, de las disidencias de las Farc, en la que se incautó material para instalar drones con explosivos.

Además, se incautaron tres impresoras 3D para fabricar componentes de artefactos explosivos y drones, ocho artefactos explosivos adaptados para drones y dos aeronaves no tripuladas, tres fusiles, dos pistolas, una granada, pentolita y cordón detonante, y 369 cartuchos, un inhibidor de señales y 8 millones de pesos en efectivo.

“Entre los capturados está alias Gafitas, señalado de participar en el atentado con dron contra la Policía Metropolitana de Pasto, el 7 de agosto. Según las investigaciones, estaría subordinado a alias Rumiquí, señalado como cabecilla del frente Urías Rondón”, dijo De La Espriella.

El mandatario aseguró que continuará destruyendo las capacidades de las estructuras criminales y desmantelándolas, especialmente a los cabecillas, que deberán responder ante la justicia.