La Defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que la detención de Carlos Caicedo en España es un avance de la justicia frente a las denuncias de violencias sexuales en contextos de poder.

La funcionaria aseguró que “este caso se suma a otras denuncias de presunto acoso sexual contra el exgobernador, dadas a conocer a través de investigaciones periodísticas. Mujeres que mantuvieron vínculos laborales o políticos con Caicedo han relatado situaciones en las que las relaciones de poder habrían sido utilizadas para ejercer presiones de carácter sexual, así como presuntas represalias que habrían afectado su estabilidad laboral, sus oportunidades de desarrollo profesional e incluso su seguridad personal”.

Para Marín “el avance de la justicia en este y otros casos de acoso y violencia sexual de presunta responsabilidad de personas que ostentan poder es alentador, pues revalúan el contexto general de impunidad, temor y barreras de acceso a la justicia para las víctimas. En contextos marcados por relaciones asimétricas de poder, las niñas, adolescentes y mujeres pueden enfrentar mayores barreras para denunciar, derivadas del miedo, las amenazas, la dependencia laboral o económica, la estigmatización y el riesgo de represalias. Respaldamos la fuerza de las víctimas -algunas de ellas menores de edad- que han recorrido este camino. Han sido valientes, pero la justicia no debería ser de valientes pues es una responsabilidad que debe recaer esencialmente en el Estado”.

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Además rechazó que “ninguna posición de poder, investidura o influencia política, económica o social debería convertirse en un obstáculo para el acceso a la justicia ni favorecer la impunidad frente a estas violencias”.

La defensora pide dos puntos esenciales en este caso:

“1. Saludamos los avances de la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales competentes y les alentamos a seguir avanzando con rigor, diligencia, imparcialidad y sin dilaciones, tanto en la investigación que motivó esta detención como en el esclarecimiento de las demás denuncias conocidas públicamente contra Carlos Eduardo Caicedo Omar. Estas actuaciones deben incorporar los enfoques diferenciales que correspondan, particularmente los de género y de curso de vida, y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como el debido proceso y la presunción de inocencia de la persona investigada.

2.Exhortamos a las entidades competentes a garantizar la protección integral de la niña, su madre y las demás mujeres que han denunciado, salvaguardar su seguridad e intimidad, prevenir cualquier forma de revictimización y brindarles el acompañamiento jurídico y psicosocial que requieran".