Un nuevo hecho de violencia se presentó en Barranquilla en la noche del sábado. Un dragoneante del Inpec fue víctima de un ataque sicarial cuando salía de su trabajo en la Penitenciaría El Bosque.
El hombre fue auxiliado y trasladado al centro asistencial más cercano. Por el momento, se desconoce su estado de salud. El ataque sucedió en el barrio Carrizal, en la carrera 4 con calle 51c.
El lesionado es Marco Antonio Hernández, un hombre oriundo de San Pelayo (Córdoba).
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