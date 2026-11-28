Aunque la congresista Andrea Vargas, del Pacto Histórico, señaló que cursó todas las materias y solo está a la espera de su grado como abogada, SEMANA conoció su parrilla de notas y la situación muestra otra cara no revelada por la representante a la Cámara.

La joven política tiene varias asignaturas reprobadas, una de ellas, requisito fundamental para el grado, con lo que su versión de “que solo espera la ceremonia de graduación” no es totalmente válida. Por lo menos, y según registros obtenidos por esta revista, tendría que pasar un periodo más en la Universidad del Atlántico para recibir su titulación profesional.

En los registros académicos de la congresista se encontraron movimientos que plantean interrogantes sobre la aplicación de la normativa universitaria y las decisiones que permitieron su continuidad en el programa. La institución, a su vez, anunció una revisión técnica para establecer si existieron alteraciones o actuaciones por fuera de los procedimientos establecidos.

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Uno de los episodios que llama la atención ocurrió durante el primer semestre de 2021, cuando Vargas perdió dos asignaturas: Deontología Jurídica y Responsabilidad Profesional, con una nota de 2,1, y Electiva de Profundización VI, correspondiente a Penología, con una calificación de 1,4.

Las dudas sobre el caso de la congresista Andrea Vargas serán analizadas por el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico. Se espera una decisión en los próximos días. Foto: CÁMARA DE REPRESENTANTES

En el primer semestre de 2022 volvió a matricular las dos materias, pero nuevamente las reprobó, esta vez con una calificación de 0,0 en ambas. El promedio académico de ese periodo también aparece registrado en 0,0.

Andrea Vargas reprobó dos asignaturas con notas de 0,0 en el primer semestre de 2022. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

El artículo 110, numeral b.1, del reglamento estudiantil de la Universidad del Atlántico establece que, cuando un estudiante pierde por segunda vez las mismas dos asignaturas, debe matricularse únicamente en ellas y recibir asesoría.

“Cuando un estudiante pierda las mismas dos (2) asignaturas por segunda vez, estará obligado a matricularse únicamente en estas dos asignaturas; además, este estudiante estará obligado a recibir la asesoría de la Oficina de Orientación Psicopedagógica, quien enviará sus recomendaciones al Consejo de Facultad. Si este estudiante pierde por tercera vez estas dos asignaturas, queda excluido del programa de estudios”, señala la normativa.

Historial de notas de Andrea Vargas. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

Sin embargo, durante el segundo semestre de 2022, el historial muestra que Vargas matriculó únicamente Electiva de Profundización VI, bajo el código académico 65778, esta vez con el componente Gobierno y Políticas Públicas. La materia de Deontología Jurídica y Responsabilidad Profesional no aparece matriculada en ese periodo.

¿Por qué la congresista matriculó solamente una de las dos asignaturas? ¿Existió una autorización excepcional del Consejo de Facultad? ¿Qué decisión permitió que continuara su proceso académico en esas condiciones? Son algunos de los interrogantes que deberá aclarar la universidad.

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A esto se suma que Vargas volvió a perder Electiva de Profundización VI con una calificación de 0,0, acumulando tres intentos fallidos de esa asignatura, según la sábana de notas conocida por SEMANA.

El numeral a.1 del artículo 110 también establece las consecuencias para quienes reprueban una misma materia en tres oportunidades: “Si este estudiante pierde esta misma asignatura por tercera vez, queda suspendido por un semestre académico y en su calidad de reingreso solo puede cursar y matricular la asignatura perdida”.

El historial no registra materias durante el primer semestre de 2023. Posteriormente, en el segundo semestre de ese año, Vargas volvió a matricular Electiva de Profundización VI y, finalmente, la aprobó con una nota de 4,5. En el primer semestre de 2024 también aprobó Deontología Jurídica y Responsabilidad Profesional, con una calificación de 3,5.

La secuencia coincide temporalmente con el procedimiento de suspensión y reingreso contemplado en el reglamento. Sin embargo, falta establecer si las autoridades académicas expidieron las decisiones correspondientes y si se cumplieron todos los pasos exigidos por la normativa.

Otro detalle aparece en la última página del historial académico, específicamente en el apartado denominado “Información requisitos de grado registrados”. Allí figuran cinco requisitos, cuatro identificados con la letra A y uno con la letra R, correspondiente a la Cátedra Paz y Postconflicto.

La última página del historial contiene información sobre los requisitos de grado de la congresista. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

El registro también señala que Vargas tiene 188 créditos cursados, 174 aprobados y un promedio acumulado de 3,72.

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El petrismo en la Universidad del Atlántico

Los interrogantes sobre el historial académico de Vargas aparecen en medio de un reacomodo político en la Universidad del Atlántico. La congresista fue secretaria general de Colombia Humana, movimiento político del expresidente Gustavo Petro, y su nombre estuvo relacionado con las apuestas de ese sector para mantener representación en los órganos de decisión de la institución.

Entre las figuras que buscaban posicionar estaban Andrea Vargas y Marco Mercado, quien aspiró a la representación estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, pero no habría conseguido la elección en octubre de 2026.

Gustavo Petro y Colombia Humana tuvieron apuestas políticas en la universidad. Foto: PRESIDENCIA

En el sector docente, José Mesa Galvis y Gabriel Vergara, relacionados por fuentes consultadas con la Unión Patriótica y Colombia Humana, integraron una plancha que habría sido derrotada por Fernando Cabarca y Jorge Restrepo. Por su parte, Gustavo Rojas tampoco habría conseguido la representación de los egresados.

Otra candidatura señalada fue la de Álvaro González, quien aspiró a la representación de las directivas académicas, pero perdió frente a la fórmula integrada por Claudia Rodríguez y Esperanza Flores.

Estos resultados representarían un revés para los sectores cercanos al petrismo dentro de la institución, en medio del regreso del rector Leyton Barrios. El próximo 15 de diciembre habrá una nueva elección para escoger a un exrector como representante ante el Consejo Superior Universitario. Una de las cartas de la izquierda es Antonio Vallejo.

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SEMANA consultó al rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, sobre los registros académicos de la congresista y las posibles inconsistencias frente al reglamento estudiantil. El directivo aseguró que no existen denuncias formales, pero confirmó que la institución adelanta una revisión de las calificaciones y movimientos registrados.

“Hemos dispuesto una revisión técnica del sistema académico para verificar la trazabilidad de los registros y establecer si existió alguna alteración, modificación irregular o ingreso de calificaciones por fuera de los procedimientos institucionales”, explicó.

La Universidad del Atlántico, que fue fortín electoral del petrismo, ahora se quedó sin figuras de ese movimiento político. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

Asimismo, advirtió que cualquier actuación que se aparte de las disposiciones universitarias será examinada.

“Nuestra posición es clara: cualquier actuación que se aparte de lo normal será examinada con rigor y, de encontrarse irregularidades, se procederá conforme a la ley y a la normativa universitaria”, sostuvo.

La revisión permitirá establecer si las matrículas, calificaciones y decisiones relacionadas con el proceso académico de Vargas se ajustaron al reglamento, así como precisar el estado de sus requisitos de grado.

Por su parte, SEMANA buscó a Andrea Camila Vargas de la Hoz para conocer su versión sobre las asignaturas reprobadas, las matrículas posteriores y su situación académica actual. Sin embargo, al cierre de esta publicación, la representante no había respondido los mensajes enviados por este medio.