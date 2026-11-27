El secuestro masivo en el almacén Éxito del barrio Contadora, en Cartagena, sigue dando de qué hablar y, este viernes, tres días después de que sucediera este episodio cinematográfico en la vida real, se conoció un nuevo testimonio de otro protagonista.

Mujer contó lo que obligaron a hacer a las cocineras del Frisby en el secuestro del Éxito en Cartagena

Luego de lo sucedido se conoció la versión de varias de las víctimas. Los trabajadores que estuvieron en un refrigerador, lo que pasó con las mujeres del Frisby ―a quienes pusieron a cocinar―, entre otros. Ahora, fue el turno del coronel Juan Pablo Ruíz, el comandante de la Policía de Cartagena.

Mediante una transmisión en las redes sociales oficiales de la Policía Nacional, el coronel detalló cómo vivió desde su rol este episodio que quedará en la historia del país.

El comandante contó cómo se enteró de la toma de rehenes

“Todo inicia por la comunicación que llega a mi celular con la red de apoyo. El jefe de seguridad del almacén Éxito manifiesta que le habían ingresado a la sala de monitoreo cinco alertas de que en el almacén Éxito de Cartagena unas personas con armamento largo habían ingresado a hurtar”, relató el coronel Ruíz en la transmisión.

Encapuchados se tomaron Éxito de la Contadora, en Cartagena. Foto: Suministrado a SEMANA.

Seguido, el comandante relató que de inmediato se contactaron a través de la central de radio para enviar las patrullas más cercanas al lugar de los hechos y aseguró que tardaron dos minutos en llegar los oficiales al lugar.

Aseguró que llegaron al lugar pensando que era “un posible hurto”, sin imaginar la magnitud de lo que terminó sucediendo y que le dio la vuelta al mundo. “Lo primero que hicimos fue aislar a las personas para evitar más víctimas en el evento”, dijo.

Como lo conoció el país, los hombres tomaron rehenes y amenazaron al mostrar unas supuestas armas largas. Ruíz detalló que ahí ya asimilaron un poco más lo sucedido y se refirió a una de las primeras acciones del día: la liberación de una adulta mayor al mediodía.

“Alcanzamos a ver que la reja principal estaba con una abertura. En ese momento, íbamos a tratar de ingresar, cuando sale una señora de avanzada edad. La jalamos porque la vimos con esa cara de angustia y lo primero que hacemos es tratar de protegerla para sacarla del sitio”, relató el comandante.

Esto marcó un punto de partida de esta dramática historia, porque, aunque iban a intentar entrar al almacén, no lo hicieron por priorizar la vida de la mujer, quien asegura que los secuestradores dejan salir, para que transmita los pedidos de los secuestradores.

El coronel Ruíz detalló que, así como se evidenció en la famosa carta, los hombres pedían una alta suma de dinero y algunas camionetas blindadas para dejar a los rehenes. Esto fue lo que comunicó la primera señora que dejaron libre en el evento.