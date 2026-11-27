Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón son los dos hombres capturados por presuntamente cometer el secuestro masivo en un Éxito de Cartagena, junto a Jailer Humberto Muñetón, quien fue dado de baja en el sitio.

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Pese a que se declararon inocentes, los delincuentes fueron enviados a la cárcel mientras que se adelanta el proceso en su contra.

José Ricaurte, abogado de oficio de ambos, habló en Caracol Radio y contó, entre otras cosas, lo que le dijeron los sujetos acerca de lo que estaban haciendo en la tienda.

“No es un caso fácil, pero se les respetaron sus derechos y se les hicieron valer desde el comienzo. Así será hasta que termine el proceso”, dijo.

Los dos sujetos capturados por las autoridades tras el secuestro masivo. Foto: Tomado de internet

En cuanto a la versión que ellos dan, el jurista explicó que se declararon inocentes y le aseguraron en ese momento estaban en el Éxito haciendo compras. “Ellos llegaron como cualquier parroquiano de compras y se presentó el incidente que todo mundo conocer”, señaló.

El abogado enfatizó en que sus clientes han dejado en claro que son inocentes de cualquier conducta delictiva, pese a las pruebas que han recopilado las autoridades.

De hecho, fue más allá y sostuvo que lo que ellos le han dicho es que también eran rehenes. Además, confirmó que los sujetos se encontraban en estado de alicoramiento.

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“Ellos estaban de paso en Cartagena para disfrutar de la ciudad. (...) Los dos se conocen y uno de ellos tiene una anotación judicial”, indicó.

Los imputados, de acuerdo con el abogado, afirmaron que no conocen a Jailer Humberto Muñetón, quien es señalado de ser el líder y murió en medio del rescate de los rehenes.

Pese a lo que han dicho Torres Manco y Mejía Blandón, todas las pruebas apuntan a que ellos son dos de los secuestradores que retuvieron a las víctimas durante varias horas.

Por el momento, ambos fueron cobijados con medida de aseguramiento por parte de un juez, mientras que avanza el proceso en su contra y se esclarece en su totalidad todo lo que sucedido.