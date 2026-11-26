La Fiscalía adelantó la imputación de cargos contra los dos hombres capturados luego del operativo de rescate de las personas que terminaron sometidas como rehenes por un grupo de delincuentes que intentaron asaltar un camión de valores y terminaron encerrados en un almacén de cadena.

Éxito de Cartagena: fuerzas especiales rescatan a los secuestrados y logran someter a los asaltantes

Durante la audiencia de imputación, el fiscal de la dirección contra la criminalidad organizada leyó las declaraciones de testigos y víctimas de este secuestro masivo, en las que advierten cómo lograron identificar a los hombres que ahora fueron presentados ante los jueces de control de garantías por el delito de secuestros extorsivo agravado.

“Me doy cuenta de que uno de los hombres se quita la ropa que inicialmente tenía de negro y confirmo que tiene un suéter negro con letras naranjas, una bermuda negra y botas negras; era de tez blanca, cabello desordenado… Al moverme a otro sitio, veo que en el piso se encontraba otra persona con suéter blanco con puntos coloridos, pantaloneta oscura y unos zapatos morados”, explicó la Fiscalía.

En la solicitud de medida de aseguramiento que hizo el ente acusador en contra de los dos hombres capturados, el fiscal leyó las entrevistas que adelantaron los investigadores del caso a los rehenes que fueron liberados tras el cinematográfico operativo de la policía y el ejército en la madrugada de este martes en Cartagena.

Investigador: manifieste si logró establecer que estas mismas personas fueron las que inicialmente ingresaron con uniformes oscuros y con identificación y armas de fuego.

manifieste si logró establecer que estas mismas personas fueron las que inicialmente ingresaron con uniformes oscuros y con identificación y armas de fuego. Testigo: sí, señor, ya que uno de estos sujetos se abrió un poco la ropa y pude confirmar que, al cambiar de ropa, era el de negro y el otro de blanco se ve porque al quitarse la ropa pude observarlo de esta manera.

sí, señor, ya que uno de estos sujetos se abrió un poco la ropa y pude confirmar que, al cambiar de ropa, era el de negro y el otro de blanco se ve porque al quitarse la ropa pude observarlo de esta manera. Investigador: manifiesten a esta unidad judicial si está en capacidad de reconocer en álbum fotográfico a las personas.

manifiesten a esta unidad judicial si está en capacidad de reconocer en álbum fotográfico a las personas. Testigo: claro que sí, estoy a la entera disposición.

En las declaraciones, los testigos y víctimas de este secuestro aseguraron que los delincuentes empezaron a tomar licor y uno de ellos advirtió que el plan para asaltar el camión de valores arrancó hace más de cinco meses y tenían todo listo, incluso que personas cómplices del hurto estaban afuera del establecimiento de comercio.

“Al cabo de una hora ellos estaban completamente tomados y empiezan a realizar disparos. En el sitio, uno de ellos se descubre un poco el pecho y me doy cuenta de que tiene una camisa naranja debajo del traje negro que era el que daba las rondas. Él se acerca y me dice que era de Medellín y que el papá era de allá y que si decíamos algo, nos iban a buscar; yo me percaté de que empiecen a discutir entre ellos”, señaló el testigo.

Rescate Éxito Cartagena: se conocen las primeras imágenes de los rehenes liberados por los comandos especiales Foto: SEMANA

La Fiscalía presentó los argumentos para una solicitud de medida de aseguramiento contra los dos capturados, al advertir que representan un peligro para la sociedad, para los testigos y el proceso que apenas arranca. La jueza de control de garantía fijó para el próximo lunes la audiencia en la que se definirá si los envían a la cárcel.