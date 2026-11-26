Un nuevo proceso judicial enfrenta Claudia Romero Nader, representante a la Cámara por Bogotá, del Pacto Histórico.

El abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, radicó una denuncia en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en la que solicita investigar presuntas irregularidades detrás de su diploma de bachiller.

Bustos detalló en la denuncia que la congresista del Pacto Histórico habría presentado ese diploma para firmar contratos públicos con la Alcaldía de Bogotá. Lo grave es que existirían unas inconsistencias cronológicas en la expedición de ese título académico.

La denuncia conocida por SEMANA explica: “Según el diploma aportado para acreditar la formación académica para la contratación pública con la Secretaría de Salud de Bogotá, se gradúa bachiller en 1998, es decir, a los nueve años de edad; como quien dice, empezó a estudiar dos años antes de nacer”.

El diploma de bachiller que estaría en los expedientes contractuales de Secop certifica que Romero Nader se graduó el 12 de diciembre de 1998 en el Liceo Universitario Juan Manuel Méndez Bechara, de Montería, según la denuncia. Lo particular es que la congresista nació en 1989, lo que dejaría en el aire la tesis de que habría culminado bachillerato a los nueve años.

Corte Suprema avanza en el caso de la congresista Claudia Romero por supuesto título falso

Otro detalle que llamó la atención en la denuncia fue que tanto en el diploma como en el acta de grado de bachiller habría aparecido el número de su cédula de ciudadanía. Por esto, el documento expuso que le anticiparon “el número de cédula”.

La Red de Veedurías Ciudadanas también le puso de presente a la Corte Suprema que investigue si ese presunto falso diploma habría llegado a las actividades laborales que tuvo Claudia Romero Nader con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Salud de Bogotá.

Pablo Bustos, veedor. Foto: Suministrada a SEMANA

“La relevancia de estos antecedentes consiste en establecer con precisión su trayectoria académica y laboral, las condiciones bajo las cuales accedió a la contratación pública y la correspondencia entre la experiencia efectivamente acreditada y la reconocida por las entidades contratantes”, dice la denuncia.

El documento que reposa en la Corte Suprema expone que entre mayo de 2017 y noviembre de 2022, Romero Nader habría recibido ocho contratos por 149 millones con distintas entidades del distrito, entre ellos, uno que al parecer suscribió con el Fondo Financiero Distrital de Salud, adscrito a la Secretaría de Salud de la capital.

El veedor Pablo Bustos también destacó en la denuncia que la congresista del Pacto Histórico tiene una relación sentimental con David Ballen, quien fue concejal de Bogotá por el Partido de la U durante el periodo 2016-2019, como parte de establecer sus vínculos políticos.