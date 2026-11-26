El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció un operativo Bosur en el que se desplegaron más de 1.000 hombres en las calles del territorio, con el fin de golpear diferentes estructuras criminales que se encuentran en la zona.

Operación internacional contra la explotación sexual infantil ya dejó resultados: “Con nuestros niños no se meten”

“Trabajamos de manera articulada con la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General, golpeamos las facciones criminales que delinquen en Medellín, el Valle de Aburrá y Antioquia”, mencionó el mandatario.

Asimismo, dentro del mensaje se resaltaron varios resultados que se obtuvieron gracias a esta medida. De acuerdo con la información, se realizaron 113 capturas, 150 allanamientos, se incautaron 15 armas de fuego y 22,5 kilogramos de estupefacientes, y se registró la extinción de dominio de bienes avaluados en 9.200 millones de pesos.

Por su parte, se confirmó que una de las estructuras criminales afectadas por este operativo sería la organización La Agonía, la cual, según lo dicho por Gutiérrez, tendría como representante a alias Pocho en una “famosa mesa de paz de Itagüí”.

El alcalde afirmó que, mediante esta medida, se capturó a alias Yampy, integrante de la banda previamente mencionada. Este personaje contaría con varios antecedentes y es señalado de ser el principal coordinador de este grupo delincuencial en la comuna 13 de Medellín.

Además, sería el hombre de confianza de alias Diego Almuerzo. Por otro lado, tendría una trayectoria delincuencial de 13 años y estaría relacionado con múltiples hechos violentos y rentas criminales. También fue capturado en 2024 por homicidio agravado, pero posteriormente quedó en libertad.

“Mientras algunos apostaban por los pactos con estructuras criminales, nosotros seguimos trabajando. Se acabó la espera, ya estamos descongelados. Aquí no hay territorios vedados para la autoridad ni estructuras intocables. Nuestra obligación es proteger a la gente”, afirmó Gutiérrez.

Por otro lado, el mandatario aseguró que solo existen cuatro caminos posibles para las personas que realizan este tipo de actividades. El primero, someterse a la justicia; el segundo, ser capturadas; y el tercero, “adelantamos su expulsión del país cuando corresponda”, expresó.

2 capitales colombianas entre las 11 ciudades con peor tráfico del mundo: conductores pierden más de 6 días en trancones

El cuarto de estos caminos correspondería a aquellos que se enfrenten a la Fuerza Pública, quienes, de acuerdo con el alcalde, serán neutralizados en el marco de la ley.

“Que el miedo cambie de lado. Que la gente viva tranquila y que los delincuentes sepan que los estamos buscando. Uno a uno van cayendo”, se afirmó en el mensaje.