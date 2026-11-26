Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Jericó, en el suroeste de Antioquia. Juan Pablo Olivares, ciudadano mexicano y propietario de la finca hotel Santa Laura, fue asesinado durante la noche del miércoles, horas después de los bloqueos viales registrados durante el día en esta población.

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El homicidio fue confirmado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien rechazó lo ocurrido y anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita individualizar, identificar y judicializar a los responsables.

Olivares era esposo de María Isabel Arteaga, lideresa que ha defendido públicamente la exploración de cobre en Jericó, una actividad que ha generado controversias y posiciones enfrentadas entre diferentes sectores de la población por sus posibles impactos ambientales y económicos.

Este es uno de los pueblos más tradicionales del departamento de Antioquia. Foto: Getty Images

A través de un pronunciamiento, Rendón informó que este jueves se realizará un Consejo Extraordinario de Seguridad para analizar las circunstancias del asesinato y establecer las acciones necesarias para avanzar en las investigaciones.

“Anoche fue asesinado Juan Pablo Olivares, ciudadano mexicano y propietario de la finca hotel Santa Laura en Jericó, horas después de los bloqueos viales presentados durante el día”, manifestó el mandatario.

El gobernador también exigió a los organismos de seguridad y justicia esclarecer el crimen y capturar a los responsables. Asimismo, expresó su solidaridad con María Isabel Arteaga y los demás familiares de la víctima.

El asesinato de Olivares se conoce en medio de los antecedentes de confrontaciones y denuncias relacionadas con la oposición a los proyectos de exploración minera en Jericó.

En mayo del año pasado, SEMANA conoció un comunicado firmado por María Isabel Arteaga, Juan Pablo Olivares y Rafael Arteaga, integrantes de una familia de la zona, en el que denunciaban presuntas intimidaciones, bloqueos y hostigamientos por parte de personas que se identificaban como ambientalistas y opositores a la minería.

“Desde hace más de dos años hemos sido víctimas de bloqueos, requisas arbitrarias e intimidaciones por parte de personas que se presentan como ambientalistas”, señalaba el documento.

El escrito, de cinco páginas y acompañado de 64 anexos entre documentos y fotografías, también exponía que la familia habría enfrentado retenciones ilegales, amenazas y hostigamientos por parte de sectores contrarios a la actividad minera.

Según explicaron en ese momento, ante las situaciones denunciadas interpusieron una acción de tutela que fue fallada a su favor el 2 de mayo, con una orden para restablecer sus derechos fundamentales y garantizar protección por parte de la Fuerza Pública.

En el mismo comunicado, los firmantes aclararon que en sus predios no se desarrollaban actividades de exploración minera y manifestaron su intención de continuar acudiendo a los mecanismos legales para proteger sus derechos.

“Ratificamos nuestra posición de continuar ejerciendo los mecanismos legales y constitucionales que resulten pertinentes para salvaguardar nuestros derechos en respuesta a las vías de hecho de las que hemos sido víctimas de manera sistemática”, indicaron.

Recompensa de $200 millones

Tras conocerse el homicidio, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y judicializar a los responsables.

“Exigimos a los organismos de seguridad y justicia esclarecer este crimen y capturar a los responsables. La impunidad envalentona a los delincuentes, debilita la autoridad del Estado y socava la confianza ciudadana”, sostuvo Rendón.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió el asesinato y determinar si existe alguna relación entre el crimen y los acontecimientos registrados durante la jornada de bloqueos en Jericó.

Por ahora, el Consejo Extraordinario de Seguridad buscará definir nuevas medidas y coordinar las acciones de los organismos de investigación para esclarecer el homicidio de Juan Pablo Olivares.