En los últimos días, la exalta consejera para las regiones Sandra Ortiz, una de las principales salpicadas por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), ha negado su participación en el escándalo de corrupción más grande del gobierno del expresidente Gustavo Petro, pero todo ha terminado en contradicciones.

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En principio, Ortiz había reconocido la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo, en dos pagos, al entonces presidente del Senado, Iván Name, para facilitar el trámite de la agenda del Gobierno y garantizar el nombramiento del exsecretario Jurídico de Casa de Nariño, Vladímir Fernández, como magistrado de la Corte Constitucional. Todo esto, ahora lo niega.

Sin embargo, SEMANA tiene en su poder una audiencia en la que participó Sandra Ortiz, en el despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Farfán, en la que asegura lo contrario y reconoce tanto la entrega del dinero, como el apodo por su papel en el escándalo: la mensajera.

Así lo dijo exactamente el 26 de mayo de 2025: “Fue la propia Fiscalía, junto con mi defensa, el doctor Oswaldo Medina, que lo hicimos el día de mi imputación, confirmamos que los dineros (los 3.000 millones de pesos) son de origen privado lícito, provenientes del señor Pedro Castro, como usted lo acaba de mencionar”.

Con esa declaración no deja duda de ser protagonista de la oscura transacción e incluso tiene claro el origen del dinero y lo defiende como “lícito”. Además, la dio bajo la gravedad de juramento.

En la misma diligencia de hace más de un año, mostrándose contrariad le dijo al magistrado Francisco Farfán que “la justicia en Colombia actúa con intereses selectivos contra algunas de las personas que están siendo procesadas, yo me hago responsable de lo que yo haya cometido, acá me señalan de ser la mensajera, Sneyder y Olmedo, pues me hago responsable de ser la mensajera, pero no pueden imputar delitos, como un lavado de activos señor magistrado, cuando los recursos son de origen lícito, los recursos que se transportaron ese día son lícitos”.

El giro

Pese a la contundencia con la que habló y a su interés de llegar a un acuerdo en el que prometía contar todas las irregularidades en las que supuestamente había participado, en los últimos días su versión ha sido completamente diferente.

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Dice que no entregó el dinero, incluso ampara esa versión en el argumento de que el celular nunca la ubica en el apartamento de Iván Name, pero, según pudo demostrar SEMANA, los GPS de sus camionetas de escolta sí la ubican cumpliendo las citas para pagar el dinero pactado.

Ortiz en su cuenta de X publicó además que “El 26 de mayo de 2025 comparecí ante la Corte Suprema de Justicia, en una diligencia para la cual fui citada. Es categóricamente FALSO que allí haya aceptado ser mensajera de dineros para el expresidente del Senado, Iván Name”, totalmente contrario a lo que se ve en los videos.

“El 10 de febrero de 2026 dirigí un escrito a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en el que rechacé expresamente la interpretación que el entonces magistrado Francisco Javier Farfán hizo de mis palabras. ¡JAMÁS acepté haber transportado esos dineros!”, afirmó en contravía de lo confesado en el pasado.