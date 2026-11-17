En Boyacá ha retumbado la polémica por el nombramiento de María Elena Ortiz Nova como gerente de la Nueva Licorera de Boyacá, uno de los cargos más importantes y apetecidos de la administración departamental.

Hermana de Sandra Ortiz, en la cárcel por escándalo de corrupción en la UNGRD, fue nombrada secretaria de minas en Boyacá

¿Pero, por qué resulta polémico el nombramiento? Pues la nueva gerente de la licorera boyacense es la hermana menor de la investigada y protagonista del saqueo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sandra Ortiz Nova, conocida dentro del escándalo como “la mensajera”.

Sandra era la alta consejera para las regiones del gobierno del presidente Gustavo Petro y, desde ese cargo, aprovechando la cercanía con el entonces presidente del Senado Iván Name (2023-2024), con quien compartía además filiación con el Partido Verde, le habría entregado 3.000 millones de pesos para que ayudara con la agenda del gobierno en el Congreso.

María Elena Ortiz Nova, nombrada gerente de la Nueva Licorera de Boyacá, y Sandra Ortiz Nova, exalta consejera para las regiones del gobierno de Gustavo Petro. Foto: Captura de video de: @maria9877elena/Instagram

En medio de esa tormenta desatada por el escándalo de la UNGRD, el gobernador Carlos Amaya, la nombró como gerente en la Nueva Licorera de Boyacá.

Esta no es la primera vez que María Elena Ortiz Nova tiene un importante cargo en la gobernación de Amaya, ya en el pasado, el 4 de enero de 2025, había sido nombrada como secretaria de Minas y Energía del departamento, cargo en el que estuvo durante más de un año hasta febrero de 2026.

Desde ese momento se hablaba de la influencia de Sandra Ortiz en la gobernación de Boyacá, en particular en el sector minero, donde era conocida la cercanía de las hermanas Ortiz Nova con el sector de las esmeraldas, uno de los más poderosos y peligrosos del departamento.

Justamente, Juan Sebastián Aguilar, uno de los zares más representativos del departamento en el sector de las esmeraldas, muy cercano a Sandra Ortiz, fue asesinado en 2024, en su casa, en el exclusivo conjunto residencial Bosques de Marqués, al nororiente de Bogotá.

La reacción de Sandra

En medio del revuelo por el nombramiento de su hermana, que es calificado en alguna medida como una cuota a su favor, Sandra Ortiz salió a rechazar que se le vincule con el cargo que acaba de asumir su hermana María Elena.

A través de su cuenta en X afirmó que: “Mi hermana María Elena ha construido su trayectoria a pulso. Lleva más de 14 años al lado de Carlos Amaya, con quien no tengo vínculo político alguno. Nuestras diferencias políticas incluso llegaron a distanciarnos”, por lo que reclamó los méritos propios.

La exconsejera Sandra Ortiz y el gobernador Carlos Amaya niegan que se trate de un asunto de "cuotas" en la administración. Foto: Colprensa/SEMANA

En el mismo sentido se ha manifestado el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien aseguró que, contrario a lo que se está hablando, siempre ha estado en una orilla distinta a la Sandra Ortiz en Boyacá, e incluso han estado enfrentados políticamente.