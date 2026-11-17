Jota Mario Gutiérrez, un comerciante de vehículos en Ibagué, denunció ser víctima de un millonario robo en un centro comercial de su ciudad el pasado sábado 14 de noviembre. Según su relato, su camioneta Toyota, avaluada en $320 millones, fue hurtada en el estacionamiento de Vergel Plaza.

En diferentes medios, Gutiérrez detalló que el sábado asistió a este sitio con sus hijas para hacer algunas compras y, aunque dejó su vehículo en el estacionamiento autorizado del centro comercial, cuando salió, se llevó la sorpresa de que la camioneta no estaba.

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Gutiérrez relató cuando se dio cuenta de que su camioneta no estaba en el parqueadero

En La Voz Mayor del Tolima y Caracol Radio, la víctima detalló que llegó al lugar a las 7 de la noche y a las 8:40 p.m., cuando volvió por su vehículo, descubrió que ya no estaba.

“Cuando bajamos a pagar el parqueadero, digitamos la plaza, me cobró una hora y pagamos con mi teléfono. Cuando salimos, empecé a buscar el carro y uno queda como que ‘¿será que me confundí?’ Porque el parqueadero es de un solo piso”, relató el comerciante en entrevista con Caracol Radio.

En diálogo con la emisora, Gutiérrez concluyó que no encontró su camioneta porque no estaba allí y aseguró que de inmediato acudió a los vigilantes del centro comercial.

Camioneta presuntamente robada en Ibagué. Foto: Redes sociales

Este relato lo hizo la víctima en la mañana del martes —dos días después de que sucediera el presunto hurto— y aseguró que, hasta el momento, las directivas del lugar no se comunicaron con él. Públicamente, no se han pronunciado hasta este día en la tarde.

“Queda uno muy sorprendido por el tema de inseguridad. Más en esa parte donde uno piensa que es la última parte donde lo pueden robar, porque usted paga su parqueadero, hay cámaras de vigilancia. Es la hora, hoy martes, que no sabemos nada del tema”, dijo Gutiérrez en el medio regional La Voz Mayor del Tolima.

El vehículo no estaba asegurado y ofrecen recompensa

Asimismo, Gutiérrez detalló que se dedica a comprar y vender carros en Ibagué, por lo que la camioneta involucrada hace parte del inventario de su comercio. “No está ni a nombre de la empresa ni está asegurado”, detalló al medio regional mencionado.

Por esto, ya ofrecieron recompensa por el vehículo. En redes sociales circula esta oferta de $20 millones para quienes permitan dar con el paradero del vehículo.