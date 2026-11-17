La escalada terrorista no cesa en el país por cuenta de los grupos criminales. En las últimas horas, el Ejército y la Policía frustraron un nuevo atentado que tendría como objetivo el peaje de Flandes.

El taxi fue robado en el Espinal, según fuentes militares. Foto: Ejército

Los equipos antiexplosivos de la fuerza pública lograron desactivar un taxi bomba que fue abandonado sobre la vía.

Sobre el caso dijo el Ejército que “soldados del Grupo MARTE, con apoyo del Batallón de Infantería No. 18 Coronel Jaime Rooke de la Sexta Brigada en coordinación con la @policiacolombia, lograron por medio de una carga disruptiva la destrucción controlada de 60 kilos de explosivos”.

Añadió el Ejército que “este artefacto contaba con método de activación temporizado y se encontraba al interior de un vehículo en la vía Espinal-Flandes. Gracias a la rápida reacción de nuestros soldados expertos en explosivos, se evitó una tragedia y se protegió la vida de los viajeros y habitantes del sector”.

Equipo antiexplosivos de la fuerza pública en acción. Foto: Ejército

Las primeras indagaciones que han hecho los uniformados del Ejército sobre el caso indican que tendría como blanco criminal el peaje que se encontraba cerca de donde el vehículo fue abandonado.

Los investigadores determinaron que el vehículo no logró llegar al punto tras quedarse sin gasolina, obligando a los criminales a dejarlo abandonado y huir en motocicletas.

Sobre el taxi, indicaron fuentes militares, que el vehículo fue robado en horas de la madrugada en el municipio del Espinal por una pareja, que está siendo buscada por las autoridades.

Esta acción que fue frustrada se suma a los recientes atentados contra peajes que se han registrado en varias regiones del país, algunos pertenecientes a una misma concesión.

Por esta razón se indaga si el consorcio afectado ha sido víctima de amenazas en las últimas semanas.