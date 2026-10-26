Ángela María de la Pava, la empresaria que apuesta por el potencial turístico de Ibagué

“Soy ibaguereña, de la sociedad del tamal y la lechona sin arroz”, dice entre risas. Se siente orgullosa de liderar, con su esposo, la empresa Operaciones y Servicios Turísticos, que opera el parque acuático Playa Hawai, “el más representativo del departamento”.

Comunicadora social y periodista, con más de 25 años de experiencia en el mundo corporativo, ha ocupado cargos directivos en empresas públicas y privadas del país, entre ellos la gerencia de Comunicaciones de Ecopetrol y las direcciones de Relaciones Externas del Grupo de Energía de Bogotá y de la Transportadora de Gas Internacional (TGI). Durante ese tiempo, asegura, su corazón estaba en otro lugar. “Podía trabajar en la mejor empresa, pero quería estar al frente del parque, un destino único en la región, que impacta la economía local”.

Confiesa que operar supone un desafío enorme porque detrás de su gestión se encuentra el propósito de transformar vidas: 60 empleados de planta, de 30 a 120 trabajadores temporales; entre 2.000 y 4.000 visitantes durante un fin de semana de temporada alta y 105.000 turistas a lo largo del año.

Recuerda aquella vez que se demoró en enviar al Dane las cifras de visitantes que reporta mensualmente. “Me dijeron que no podían cerrar el informe económico sin nuestros datos, porque movemos el mayor número de visitantes del Tolima. Entendí que somos una inyección de recursos para el departamento. Nos esforzamos porque creemos en el potencial turístico de la ciudad”.