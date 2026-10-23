“Yo no confío en usted”: Sandra Ortiz aseveró que no tiene garantías para el juicio por el caso UNGRD

Este viernes, 23 de octubre, se reinició el proceso penal contra la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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En la instalación de la diligencia judicial, el apoderado de la exfuncionaria presentó una recusación contra la jueza octava especializada de Bogotá.

Esto al citar que la funcionaria judicial ha participado en dos ocasiones en procesos que guardan relación directa con el proceso de la UNGRD. “Hecho por el cual ya conoce la prueba”, señaló el abogado Mauricio Camacho.

El jurista indicó que la jueza fue la misma que le negó la solicitud de libertad a la exconsejera presidencial. Igualmente, revisó el principio de oportunidad firmado por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, con la Fiscalía General.

López será uno de los principales testigos en el juicio contra la exconsejera presidencial, acusada por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos.

Por esto pidió que la jueza se aleje del conocimiento del proceso penal.

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Por su parte, la exconsejera presidencial, quien se encuentra en libertad por vencimiento de términos, señaló que no cuenta con las garantías procesales.

“Nos hemos visto dos veces con su señoría”, cuestionó Ortiz, al señalar que en una ocasión le negó la libertad por vencimiento de términos. “Hemos sido testigos de cómo jueces de control de garantías y de conocimiento han desconocido mis derechos”, dijo.

La exfuncionaria aseveró que, teniendo en cuenta varios aspectos, no confía en la jueza que actualmente tiene el conocimiento de su proceso.

“Hoy nuevamente veo vulnerados mis derechos (…) Yo solo pido un juicio garantista, pero hoy está en grave riesgo”, señaló la exconsejera presidencial con la voz entrecortada.

“Por tanto, esta defensa materia no confía, se lo digo mirándola a los ojos. Yo no confío en usted, su señoría. Y con absoluto respeto le pido que se aleje de mi caso”, recalcó Ortiz.

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Finalmente, aseguró que, pese a que la jueza sabía que ya tenía conocimiento de este caso, no se apartó cuando fue designada hace unos pocos meses.

El próximo 11 de noviembre se resolverá la recusación presentada por la defensa de la exconsejera presidencial.