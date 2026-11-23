El Ideam entregó su pronóstico del clima para la semana del 23 al 27 de noviembre de 2026 en Colombia. Allí, se especificó que, aunque este mes hace parte de la segunda temporada de lluvias del país, las precipitaciones se han mantenido debajo de los valores climatológicos esperados debido a la influencia del fenómeno de El Niño.

Sin embargo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) aclaró que se espera que siga lloviendo durante la última semana de noviembre y resaltó la relevancia que esta tiene, entendiendo que entraría una temporada de calor.

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Lunes de lluvias en Colombia: Ideam advierte por tormentas eléctricas en estos departamentos

Ante la posibilidad de un racionamiento de luz y agua que se ha advertido en días previos en Colombia, el Ideam advirtió que esta será una semana trascendental.

“Los próximos días serán claves, pues las lluvias que podrían presentarse durante la última semana del mes no serían suficientes para alcanzar los acumulados habituales”, señaló la entidad.

Esto significa que las lluvias previstas para la última semana del mes no serán suficientes para alcanzar los acumulados habituales y podrían representar uno de los últimos episodios húmedos antes del pico de intensidad del fenómeno.

Estas son las regiones donde se esperan lluvias fuertes y moderadas cada día:

Lunes 23:

Precipitaciones fuertes en Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó.

Dispersas en Antioquia, Eje Cafetero, otros sectores de la Andina, sur y oriente de la Amazonía y área insular del Caribe.

Martes 24:

Lluvias fuertes en el Pacífico y occidente de los Andes, con mayor intensidad en Nariño, Cauca y Chocó.

Moderadas en Antioquia, Eje Cafetero, Santander, Boyacá, Cundinamarca, sur y oriente amazónico y el archipiélago.

Miércoles 25:

Fuertes en Chocó y sectores de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, ampliándose hacia Antioquia y sur del Caribe.

Lluvias ligeras en Eje Cafetero, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y mayor continuidad en la Amazonía.

Jueves 26:

Precipitaciones de consideración en sectores del Pacífico (Chocó, Cauca y Nariño) e incremento en la franja sur de la Amazonía.

Dispersas en Antioquia, Eje Cafetero, otros sectores andinos, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Caribe occidental y área insular.

Viernes 25:

Se prevén lluvias fuertes frente a la costa del Pacífico, sectores de Chocó y en la Amazonía.

Ligeras en Antioquia, Eje Cafetero, otros sectores de los Andes, Caribe occidental y sur y oriente de la Orinoquía.

Imágenes de referencia que indican las posibilidades de lluvias y tormentas eléctricas en el país. Foto: Composición Semana/ Getty Images

El pronóstico detalló que se calcula que las temperaturas más altas acompañen ciudades como Cúcuta, Valledupar y Puerto Carreño, que registrarán máximas entre 34 °C y 38 °C durante la semana, mientras que en Barranquilla el termómetro oscilará entre 35 °C y 39 °C el miércoles.