El pronóstico del tiempo para este martes 13 de octubre advierte sobre lluvias de distinta intensidad en varias regiones de Colombia.

En el Caribe se esperan las precipitaciones más intensas hacia el norte, mientras que en la capital el cielo estará mayormente nublado y se prevén lluvias en diferentes sectores.

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Estas son las regiones donde lloverá hoy

La región Caribe tendrá lluvias durante las horas de la mañana y la tarde, de acuerdo con el pronóstico suministrado.

Las precipitaciones podrían presentarse en Córdoba, Atlántico, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira, además de sectores del mar Caribe colombiano.

Las lluvias de mayor intensidad se esperan hacia el norte de esta región.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias de ligeras a moderadas.

Para la región Pacífica se espera abundante nubosidad, con probabilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche.

Las lluvias, de intensidad ligera a moderada, podrían afectar sectores del océano Pacífico colombiano y los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En la región Andina, las principales precipitaciones se esperan durante la tarde y la noche.

Los departamentos con probabilidad de lluvias son Antioquia, Norte de Santander, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila.

Por su parte, en la Orinoquia se pronostica cielo mayormente nublado, con lluvias de variada intensidad en el occidente de Arauca, el occidente de Casanare, Vichada y el occidente del Meta.

En la Amazonia se espera cielo entre parcial y mayormente nublado.

Las precipitaciones, de ligeras a moderadas, podrían presentarse especialmente durante la tarde y la noche en sectores dispersos de Caquetá, Guainía, Putumayo, Vaupés y Amazonas.

Persona con paraguas protegiéndose de las lluvias de este martes Foto: Getty Images

¿Cómo estará el clima en Bogotá hoy?

De acuerdo con el pronóstico del convenio Ideam-Idiger, Bogotá tendrá una jornada marcada por la nubosidad y las lluvias en diferentes sectores, con una temperatura mínima cercana a los 12 °C y una máxima de alrededor de 20 °C.

Durante la madrugada se prevén condiciones de cielo nublado, con lluvias ligeras o lloviznas esporádicas, especialmente en el sur de la ciudad, en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme.

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En la mañana se esperan condiciones de nubosidad variable y lloviznas esporádicas, principalmente en sectores de Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme.

Para la tarde se pronostica cielo mayormente nublado, con lluvias ligeras a moderadas en amplios sectores de Bogotá.

Las precipitaciones podrían presentarse especialmente en Suba, Usaquén, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Fontibón, Chapinero, Santa Fe y Ciudad Bolívar, entre otras localidades.

En la noche se mantendrán las condiciones nubladas, con posibilidad de lloviznas o lluvias ligeras, especialmente en el norte y occidente de la capital.

Ante estas condiciones, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a los cambios del tiempo durante sus desplazamientos, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.