La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, desarticuló una red dedicada al tráfico y distribución de moneda falsa.

Durante el procedimiento, adelantado en el departamento de Cundinamarca, fueron capturados en flagrancia dos hombres y se incautó un cargamento que supera los 124 millones de pesos en billetes falsificados.

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La operación se llevó a cabo en un trabajo articulado entre los investigadores de la Dijín, uniformados de la Policía de Vigilancia del municipio de Tenjo y el apoyo estratégico del Servicio Secreto de los Estados Unidos, agencia internacional que colabora de manera estrecha con las autoridades colombianas para frenar el flujo de divisas y moneda nacional falsificada.

El operativo de interceptación se materializó a la altura del kilómetro 11+300, en jurisdicción de la vereda La Punta, zona rural del municipio de Tenjo. En ese punto de la vía, los agentes detuvieron un vehículo de alta gama en el que se movilizaban dos hombres, identificados como Rafael Jabara y Óscar Ramírez.

Tras solicitar la documentación y proceder con el registro minucioso del automotor, los uniformados hallaron ocultos varios paquetes que contenían exactamente $124.700.000 pesos colombianos falsificados.

La Policía incautó más de 124 millones de pesos falsificados que pretendían ser ingresados al torrente financiero de la región Caribe. Foto: Policía

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, la totalidad del dinero correspondía a billetes de 100.000 pesos, los cuales presentaban características de imitación diseñadas para engañar a comerciantes y ciudadanos.

Durante el procedimiento también fueron incautados dos equipos de telefonía móvil pertenecientes a los detenidos. Estos dispositivos quedaron bajo cadena de custodia y serán sometidos a análisis forenses especializados por parte de peritos de la Dijín, con el objetivo de extraer información clave, contactos y rutas que permitan identificar a otros posibles integrantes de esta estructura criminal y ubicar los centros de impresión clandestina.

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Según las pesquisas, Jabara y Ramírez se habían desplazado previamente hacia la ciudad de Bogotá, con el fin exclusivo de adquirir esta millonaria suma de dinero falso. Una vez concretada la entrega en la capital del país, emprenderían el retorno hacia la región Caribe.

El destino final era el municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar. Allí, se pretendía ingresar los billetes falsos de manera gradual al torrente financiero y comercial de la región, afectando directamente la economía local y el patrimonio de los habitantes de esta zona de Colombia.

Rafael Jabara y Óscar Ramírez fueron presentados ante un juez de control de garantías por los delitos de tráfico de moneda falsificada y tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados para la falsificación de moneda. Foto: Policía

Los capturados, junto con el vehículo inmovilizado, los teléfonos celulares y los más de 124 millones de pesos falsificados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Rafael Jabara y Óscar Ramírez fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde se les imputó cargos por los delitos de tráfico de moneda falsificada y tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados para la falsificación de moneda.