Banco de la República dio consejos para que no lo tumben con billetes falsos de 20.000 y 50.000: ojo con la verificación

El tercer paso que debe seguir es levantar el billete, pues hacia el lado izquierdo de este hay una zona en la que se encuentra un dispositivo denominado marca de agua, que es la imagen del personaje del billete. Es preciso recordar que la marca de agua no va impresa en el papel, sino que es generada a partir de las densidades de fibra de algodón con la que se fabrica el papel moneda.

Finalmente el banco, en voz de Bibiana Gordillo, jefe de Sección Estudio de Especies Monetarias del Banco de la República, aseguró que es importante realizar una mirada técnica que permitan magnificar algunos elementos o textos que a simple vista no se perciben y que si se logran ver a través de una luz ultravioleta.

Estos son los métodos usados por los delincuentes para falsificar billetes de $50.000

El ingenio de los criminales no tiene límite y prueba de ello es que cada vez hacen mejores copias de los billetes de curso legal y le apuntan especialmente a los de mayores denominaciones. Prueba de esta situación es un video que está circulando en redes sociales en el que un comerciante alerta por las nuevas características de los billetes falsos de 50.000 pesos.

La voz en off del video asegura que el papel de estos billetes tendría tan buena calidad que ni siquiera el marcador de detección logra identificar que no es real. A pesar de que pasa repetidamente el marcador, no se produce ningún cambio en el papel, el cual es muy parecido al original, solo que un poco más grueso.