Colombia se salvó ‘por un pelo’ de violar la regla fiscal, pero está en riesgo de hacerlo este año, advierte Moody’s

El año pasado, en junio, cuando aún se desconocía lo que sucedería en el cierre del año 2024, la calificadora Moody’s, una de las cuatro más grandes del mundo, dejó quieta la calificación de Colombia en Baa2, sin embargo, para este año, no se sabe lo que pueda pasar.

Cuentas no emparejadas

Moody`s señala que aunque no pueden desconocer los esfuerzos por reducir el gasto durante el año pasado, se vino encima la escasez de ingresos, lo que llevó finalmente a que el déficit fuera de 6,8 % del PIB y no de 5,6 %, como se esperaba. A ello se le agrega que “la gestión fiscal del gobierno sigue siendo complicada debido a los anteriores subsidios al combustible y a la mayor carga de intereses” (déficit del Fepc, por no subir aún el precio del diésel a paridad internacional).