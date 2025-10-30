Conozca las cinco claves para reconocer billetes verdaderos y evitar caer en falsificaciones

En Colombia la circulación de billetes falsos sigue siendo un problema que afecta la economía y la confianza en el sistema financiero. Ante este panorama, varios especialistas en investigación criminal recomiendan reforzar la cultura de verificación del papel moneda y conocer las principales señales que diferencian un billete auténtico de uno falso.

Daniel Gómez, coordinador del programa de Investigación Criminal y Judicial de la Fundación Alberto Merani, explicó que el primer paso para detectar una falsificación es observar cuidadosamente los detalles del billete: “Cada denominación tiene imágenes, letras y tamaños específicos. En algunos falsos, los colores pueden verse pálidos o las letras desalineadas, lo que es un indicio de alteración”, señaló.

Al mirar el billete a contraluz deben apreciarse las marcas de agua y la cinta de seguridad con las iniciales del Banco de la República. | Foto: 123RF

Aunque las falsificaciones pueden parecer muy reales a simple vista, existen señales claras que permiten diferenciarlas si se observan con cuidado:

Observar los detalles visuales, como la tipografía y color.

como la tipografía y color. Tocar la textura del papel, que debe tener un relieve característico en rostros, números y textos.

que debe tener un relieve característico en rostros, números y textos. Mirar a contraluz para verificar marcas de agua o imágenes ocultas.

para verificar marcas de agua o imágenes ocultas. Girar el billete, para detectar cambios de color en figuras como la flor del billete de 100.000 pesos o la rana del de 10.000

en figuras como la flor del billete de 100.000 pesos o la rana del de 10.000 Verificar con luz ultravioleta bajo la luz UV o fluorescente deben aparecer microtextos, imágenes ocultas e iniciales como “BRC”, sigla del Banco de la República. Además, todos los billetes tienen una cinta de seguridad central que, al verse a contraluz, muestra esas mismas letras de forma continua.