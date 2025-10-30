Suscribirse

Finanzas

Conozca las cinco claves para reconocer billetes verdaderos y evitar caer en falsificaciones

Expertos advierten que el aumento de billetes falsos en circulación exige mayor atención de los ciudadanos al momento de recibir dinero.

Redacción Economía
30 de octubre de 2025, 3:47 p. m.
Los billetes auténticos presentan relieves perceptibles al tacto en los rostros y números principales. | Foto: ADOBE STOCK

En Colombia la circulación de billetes falsos sigue siendo un problema que afecta la economía y la confianza en el sistema financiero. Ante este panorama, varios especialistas en investigación criminal recomiendan reforzar la cultura de verificación del papel moneda y conocer las principales señales que diferencian un billete auténtico de uno falso.

Daniel Gómez, coordinador del programa de Investigación Criminal y Judicial de la Fundación Alberto Merani, explicó que el primer paso para detectar una falsificación es observar cuidadosamente los detalles del billete: “Cada denominación tiene imágenes, letras y tamaños específicos. En algunos falsos, los colores pueden verse pálidos o las letras desalineadas, lo que es un indicio de alteración”, señaló.

Dinero billetes pesos colombianos
Al mirar el billete a contraluz deben apreciarse las marcas de agua y la cinta de seguridad con las iniciales del Banco de la República. | Foto: 123RF

Aunque las falsificaciones pueden parecer muy reales a simple vista, existen señales claras que permiten diferenciarlas si se observan con cuidado:

  • Observar los detalles visuales, como la tipografía y color.
  • Tocar la textura del papel, que debe tener un relieve característico en rostros, números y textos.
  • Mirar a contraluz para verificar marcas de agua o imágenes ocultas.
  • Girar el billete, para detectar cambios de color en figuras como la flor del billete de 100.000 pesos o la rana del de 10.000
  • Verificar con luz ultravioleta bajo la luz UV o fluorescente deben aparecer microtextos, imágenes ocultas e iniciales como “BRC”, sigla del Banco de la República. Además, todos los billetes tienen una cinta de seguridad central que, al verse a contraluz, muestra esas mismas letras de forma continua.

Reconocer un billete auténtico no requiere instrumentos especializados; basta con aplicar estas verificaciones básicas. Según los expertos, fomentar estos hábitos ayuda a prevenir fraudes y fortalecer la confianza en la economía nacional.

