Una emergencia médica en plena carretera terminó con una intervención oportuna de la Policía de Tránsito y Transporte en el departamento del Huila. En la madrugada de este sábado, uniformados auxiliaron a una mujer que se encontraba en trabajo de parto mientras viajaba con su esposo por la vía que comunica a Neiva con Bogotá.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, los hechos ocurrieron hacia las 3:15 de la mañana, en el peaje de Neiva, cuando un ciudadano solicitó ayuda a los policías que se encontraban en el lugar. Su esposa necesitaba atención médica urgente debido al avance del trabajo de parto.

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Ante la situación, los uniformados reaccionaron de inmediato y le brindaron los primeros auxilios a la mujer. Posteriormente, la trasladaron hacia la ciudad de Neiva para que pudiera recibir atención médica especializada en un centro asistencial.

La rápida respuesta de los agentes permitió acompañar a la familia durante el momento de emergencia y facilitar el traslado de la madre para que fuera atendida por profesionales de la salud.

Este caso pone de relieve la importancia de solicitar ayuda cuando se presenta una urgencia médica durante un desplazamiento por carretera. Los conductores pueden acudir a los puestos de control y a los uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte que realizan labores de vigilancia o acompañamiento en los corredores viales.

Las autoridades recomiendan no retrasar la solicitud de asistencia cuando una persona presenta síntomas que requieren atención inmediata y comunicarse con los servicios de emergencia para recibir orientación.

Por el momento, la información divulgada no precisa si el nacimiento ocurrió durante el traslado ni cuál es el estado de salud de la madre y el bebé.