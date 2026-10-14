Confirmado: Lucas Murillo recibió el alta médica; así fue su emotiva salida del hospital

El caso del pequeño Lucas Francesco Murillo García es uno de los hechos que han conmovido al país. Todo comenzó cuando en redes sociales empezó a circular un video del menor en el que pedía ayuda para seguir sus tratamientos médicos, pues, al parecer, no habría recibido la atención adecuada.

Él es Lucas Murillo, el niño con fallo cardiaco que sueña con Luis Díaz y desea conocer a De La Espriella

Esta situación causó que el presidente Abelardo De La Espriella diera el mandato, a través de sus redes sociales, para que el niño tuviera la asistencia correspondiente. “No podemos permitir que un niño tenga que decir: ‘Yo no me quiero morir’ para que el sistema responda”, afirmó el mandatario.

Tras 45 días de permanecer hospitalizado, este 14 de octubre el menor fue dado de alta del centro médico en el que se encontraba recibiendo servicios especializados, lo que significa un nuevo capítulo para su vida y la de sus familiares.

El pequeño se despidió de todos los médicos. Foto: Nueva EPS

De acuerdo con el comunicado oficial de Nueva EPS, esto se dio luego de la evolución favorable que presentó el menor, de tan solo siete años, en los diferentes procesos que se le realizaron.

Entre esas intervenciones está la cirugía de Fontan extracardíaco fenestrado, la cual se realizó para tratar su cardiopatía congénita.

Asimismo, la entidad informó que Lucas ya es capaz de tolerar la alimentación por vía oral y ha reducido su requerimiento de oxígeno suplementario, recurso que ahora solo utilizará para dormir, dependiendo de la indicación médica.

Sin embargo, aseguró que el niño seguirá con su tratamiento, su rehabilitación y sus controles constantes, con los que se espera que siga mejorando cada día.

El pequeño se fue con una cálida despedida. Foto: Nueva EPS

En las imágenes dadas a conocer del momento en que le dieron de alta, se logra evidenciar la felicidad del pequeño y de varios especialistas que estuvieron con él durante casi el mes y medio que permaneció en las instalaciones del centro médico.

Además, se ve cómo, a su salida, fue despedido por una calle de honor conformada por especialistas de la salud que llevaban bombas y aplaudían el momento. Mientras tanto, el pequeño pasaba con una sonrisa, despidiéndose de todos y, al parecer, con unos regalos que le dieron.

Lucas Murillo, el niño que recibió ayuda de Abelardo De La Espriella, está a punto de volver a casa

En el comunicado oficial se afirmó que todos estos procedimientos fueron posibles gracias al trabajo articulado entre Nueva EPS y el HIC Instituto Cardiovascular, entidades responsables de atender al niño durante este tiempo.

Con este nuevo capítulo, se espera que Lucas continúe su proceso de recuperación y pueda seguir viviendo tranquilamente, ahora que cuenta con un corazón más fuerte y el respaldo de un país que estará atento a su evolución.