Lucas Murillo, el niño que recibió ayuda de Abelardo De La Espriella, está a punto de volver a casa

Después de permanecer cerca de mes y medio hospitalizado y superar una compleja cirugía a corazón abierto, Lucas Francesco Murillo García, el niño de siete años que recibió ayuda del presidente Abelardo De La Espriella, quien facilitó que recibiera atención médica, se prepara para regresar a su hogar en Cúcuta.

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De acuerdo con la información dada a conocer hasta el momento, la salida del pequeño del centro asistencial en el que se encontraba recibiendo atención médica está prevista para este miércoles 14 de octubre, tras haber tenido una evolución favorable.

El menor permanecía en la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde recibió atención especializada por la cardiopatía congénita que padece. Su caso se conoció ampliamente después de que apareciera en un video solicitando ayuda para que se destrabaran los procedimientos médicos que necesitaba para continuar con su tratamiento.

En la grabación, Lucas explicó la complejidad de su condición cardíaca y pidió que le autorizaran los exámenes y procedimientos necesarios para avanzar en la ruta de atención, incluida la valoración para un posible trasplante de corazón. Su familia llevaba meses buscando una respuesta para acceder a los servicios especializados que requería.

Tras la publicación del video, De La Espriella anunció que había dado instrucciones para atender el caso de manera prioritaria. La gestión permitió avanzar en las autorizaciones y concretar el traslado del niño desde Cúcuta hasta la Fundación Cardiovascular, donde quedó bajo el cuidado de un equipo de especialistas.

El 21 de septiembre, Lucas fue sometido a una cirugía a corazón abierto, un procedimiento de alta complejidad, que buscaba mejorar la circulación de la sangre hacia los pulmones y reducir el esfuerzo que realiza su corazón debido a la cardiopatía.

En los días posteriores a la intervención, el menor permaneció bajo vigilancia médica especializada para garantizar su bienestar. Luego de superar una etapa inicial de cuidados intensivos, fue trasladado a una habitación de hospitalización para continuar con su recuperación, que incluyó terapias, medicamentos y seguimiento por parte del personal de salud.

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Durante su estancia en la clínica, Lucas también compartió mensajes sobre su estado de salud y manifestó sus deseos de volver a su hogar para reencontrarse con su familia. Su evolución generó expectativa entre las personas que siguieron su historia desde que se hizo pública la solicitud de ayuda.

Ahora, a pocas horas de salir del centro médico, el niño podrá continuar su proceso de recuperación fuera de la institución, de acuerdo con las indicaciones dadas por los especialistas. Así, su salida representa un nuevo avance después de semanas de hospitalización y de una intervención que abrió una nueva etapa en la que se espera que siga recuperándose.