Abelardo De La Espriella sorprendió a Lucas Murillo, el niño que le pidió ayuda para superar una enfermedad. El presidente lo llamó: así fue el emotivo diálogo

Se conocieron los detalles de la llamada que recibió Lucas Murillo, el menor de edad que pidió no morir al revelar detalles de una grave enfermedad que padece, por parte del presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

Presidente de la Cardiovascular confirmó lo que viene en el proceso de Lucas Murillo, el niño que pidió no morir

El urgente llamado lo hizo por medio de un video que se publicó hace varios días; allí el menor le envió un mensaje directo al jefe de Estado, pidiéndole ayuda para que se garantizara su atención médica.

Luego el mandatario reveló que, tras revisar el caso de Lucas, expresó que por orden suya ya estaba recibiendo atención médica. Este lunes, frente al caso, se conoció una novedad: el contacto que hizo De La Espriella con el menor mediante una llamada telefónica.

En ese diálogo, el jefe de Estado se comprometió a visitar a Lucas Murillo en Cúcuta, ciudad a la que, según expresó el presidente, viajará pronto.

El presidente Abelardo De La Espriella se comunicó con Lucas Murillo, el niño que pidió no morir. El mandatario prometió visitarlo pronto en Cúcuta: “No estás solo”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/zhNxvy2Iqf — Revista Semana (@RevistaSemana) August 31, 2026

“¿Cómo estás, tigrillo?”, dijo De La Espriella en la llamada; el menor contestó: “Bien”.

El jefe de Estado continuó: “Mira, Lucas, no estás solo, te vamos a ayudar en todo lo que necesitas y puedes contar con nosotros. Así que quiero que sepas que con la ayuda de Dios vas a recuperar tu salud y vas a tener una vida supertranquila. Cuando vaya a Cúcuta, que voy a ir pronto, te visito, te mando un abrazo, chiquitín”.

El compromiso que ha expresado el mandatario colombiano con los niños que han pedido su ayuda también se evidenció con otro caso: el de Liam Santiago, otro menor de Cúcuta.

“Ya abordamos el caso del pequeño Liam Santiago y estamos en contacto directo con su familia. Liam recibió su diagnóstico y atención médica en España y regresó a Colombia hace apenas 15 días. Su familia ya entregó las historias clínicas y los soportes médicos correspondientes”, indicó el presidente.

Agregó en su cuenta personal de X: “Hoy gestionamos una nueva valoración médica en Colombia, necesaria para confirmar su diagnóstico y definir e iniciar el tratamiento que requiera. La Nueva EPS garantizará la continuidad de su atención”.

Abelardo De La Espriella respondió el llamado del niño Liam Santiago, quien padece distrofia muscular de Duchenne: este fue el mensaje

“En Colombia, bajo el Gobierno del Tigre, no vamos a abandonar a ningún niño. Los vamos a cuidar y a proteger. Nuestros niños son sagrados y siempre serán una prioridad”, recalcó el mandatario.