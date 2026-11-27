Momentos de tensión se vivieron en Arenal, Bolívar, luego de que las autoridades fueran blanco de un presunto ataque con drones. El hecho quedó registrado en video por un ciudadano que se encontraba cerca del lugar.

Al parecer, el blanco de estos dispositivos habría sido la estación de Policía del municipio. De acuerdo con la información preliminar, un uniformado habría muerto debido a la acción terrorista, mientras que agentes de unidades cercanas se dirigirían al lugar para atender la situación.

*Noticia en desarrollo...