Valledupar será escenario de un importante encuentro científico que busca abrir las puertas a la incorporación de nuevas tecnologías en la prestación de los servicios de salud, especialmente en los procedimientos quirúrgicos relacionados con la atención de las mujeres.

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Se trata del primer Congreso Gineco Obstetricia del Futuro, que se desarrollará los próximos 3 y 4 de diciembre en el Centro Cultural de la Música Vallenata, con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

El médico Fabián Olivella Araujo, presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Cesar, explicó que el congreso responde a la aspiración de contar con tecnología robótica en el territorio e invitó a los médicos generales y especialistas del Caribe a participar en las jornadas académicas.

Asimismo, Stevenson Marulanda, presidente del Colegio Médico Colombiano, destacó la importancia de acercar los conocimientos científicos de última generación a los profesionales locales y reconoció las capacidades del talento humano y de las instituciones de salud de la capital del Cesar.

La doctora Neyla Paola Peluffo Arias también resaltó la importancia de este encuentro, teniendo en cuenta que Valledupar recibe pacientes provenientes de diferentes territorios de la región Caribe.

“Yo creo que es importante que todos participemos, que la comunidad conozca realmente los avances”, expresó la especialista.

Entre los invitados estará Cielo Gnecco, médica ginecóloga y obstetra cesarense vinculada a Orlando Health, en Florida, Estados Unidos, quien cuenta con experiencia en cirugía mínimamente invasiva y procedimientos robóticos.

“Su participación pondrá en diálogo la experiencia de su práctica en Estados Unidos con el conocimiento de los especialistas de la región. La apuesta es abrir caminos para que Valledupar avance hacia la incorporación de nuevas herramientas en la atención de la salud femenina”, señalaron los organizadores del evento.

El evento reunirá a médicos de todo el Caribe colombiano e invitados internacionales. Foto: ADOBE STOCK

Uno de los principales objetivos del encuentro será analizar las posibilidades y los desafíos que representa la incorporación de la tecnología robótica en las instituciones prestadoras de servicios de salud de la región Caribe.

“El propósito es que ese intercambio contribuya a formar vínculos entre profesionales, ampliar conocimientos y explorar las condiciones necesarias para acercar la cirugía robótica a Valledupar”, precisaron desde la organización.

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El encuentro cuenta con el acompañamiento del Colegio Médico Colombiano y la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Cesar, mientras que la coordinación general está a cargo del periodista Luis Joaquín Mendoza Sierra.

Con esta iniciativa, Valledupar busca sentar las bases para la incorporación de tecnologías de última generación que permitan ampliar las posibilidades de atención médica en esta zona del país.