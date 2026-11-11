Es oficial: retiraron estatua de Diomedes Díaz en Valledupar tras actos de vandalismo. “Nos llevamos al Cacique”

La imagen de Diomedes Díaz ya no está en su lugar habitual en Valledupar. Después de aparecer con el brazo derecho mutilado y presentar daños en su superficie, la escultura del Cacique de La Junta fue retirada por la alcaldía para someterla a un proceso de restauración.

Pero el problema no termina con el monumento del cantante; otras figuras de reconocidos artistas vallenatos también serán intervenidas.

Indignación en Valledupar: estatua de Diomedes Díaz terminó vandalizada y autoridades tomaron decisiones

La decisión se tomó luego de que se conocieran imágenes de la estatua vandalizada, situación que generó rechazo entre habitantes y visitantes de la capital del Cesar. La Oficina de Cultura Municipal realizó una evaluación inicial y determinó que la obra necesita trabajos técnicos y artísticos especializados para recuperar sus condiciones originales.

La escultura, elaborada en resina epóxica y fibra de vidrio a escala natural, fue trasladada a una bodega municipal, donde permanecerá bajo custodia mientras se adelantan los trámites administrativos para contratar su restauración. La intención de la Alcaldía es que posteriormente pueda regresar a la glorieta Los Juglares, uno de los puntos frecuentados por seguidores del artista y turistas.

Esta es la estatua vandalizada en Valledupar, que había sido restaurada en mayo de 2022. Foto: Alcaldía de Valledupar.

La jefa de la Oficina de Cultura de la ciudad, Yanelis González Maestre, explicó que las instrucciones del alcalde Ernesto Orozco incluyen evaluar los daños, retirar preventivamente la figura y gestionar los trabajos necesarios para recuperarla.

Sin embargo, Diomedes no será el único. La administración también anunció reparaciones en la escultura de Martín Elías, incluido el cambio de su placa.

Además, serán intervenidas las figuras de Kaleth Morales, Jorge Oñate, Iván Villazón, Peter Manjarrés y Carlos Vives. La revisión también contempla el busto de Leandro Díaz, junto con sus placas, pedestales y elementos complementarios.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia del cuidado de los monumentos que representan la historia musical de Valledupar. La estatua del Cacique es un punto habitual para fotografías y encuentros de turistas, pero terminó convertida en el centro de una polémica por los daños que sufrió.

Hay un antecedente que llama la atención: la escultura ya había sido retirada en mayo de 2022 para realizar trabajos de restauración por motivos similares.

Por ahora, la Alcaldía no ha informado cuánto costará la nueva intervención ni cuándo volverá la figura a su sitio. Mientras avanzan los trámites, el monumento permanecerá fuera de la vista de quienes llegan a Valledupar para fotografiarse junto a uno de los máximos referentes del vallenato.