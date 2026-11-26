Un nuevo golpe contra las estructuras delincuenciales que operan en el Valle del Cauca se registró durante la madrugada de este jueves, 26 de noviembre, con la tercera fase de la operación Iron. El despliegue de la Fuerza Pública permitió impactar a 11 organizaciones criminales en Cali, Yumbo y Jamundí, mediante más de 100 diligencias de allanamiento y registro que dejaron 89 personas capturadas y cinco menores de edad aprehendidos.

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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, entregó el balance de la operación, que contó con la participación de más de 1.200 policías y se desarrolló de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación.

Según explicó la mandataria, de las 89 capturas, 70 se realizaron mediante orden judicial y 19 en flagrancia. Además, las autoridades incautaron 13 armas de fuego y más de 17.000 dosis de sustancias estupefacientes, entre ellas fentanilo y drogas sintéticas.

Operación Iron III en el Valle del Cauca Foto: cortesía

Las organizaciones intervenidas estarían relacionadas con diferentes actividades delictivas, entre ellas homicidios, tráfico de drogas, hurtos y estafas.

Bandas que operaban en Cali, Yumbo y Jamundí

Entre las estructuras impactadas se encuentran Los Fresa, cuyo presunto cabecilla sería un hombre conocido con el alias de Camilo. De acuerdo con la información entregada por la gobernadora, esta organización estaría dedicada a la comercialización de estupefacientes en entornos universitarios de Cali.

También fueron intervenidas las bandas Los Patos, que operaba en Yumbo, y Favela, en Jamundí, ambas señaladas de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Uno de los resultados que llamó la atención de las autoridades fue la captura de alias Blandón, señalado de estar involucrado en el homicidio de dos hermanas ocurrido en mayo pasado en el Bulevar de Oriente, en Cali. Su situación deberá avanzar ante las autoridades judiciales para determinar su responsabilidad en este caso.

En cuanto a los lugares intervenidos, en Cali los operativos llegaron a 19 barrios de ocho comunas. En Jamundí, el despliegue se concentró en los sectores de El Rodeo, Almadina, Bonanza, Marbella y San Isidro, mientras que en Yumbo las acciones se desarrollaron en los barrios Las Américas y San Jorge.

Alcalde de Cali pidió mantener los operativos

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, resaltó los resultados de la operación y afirmó que las autoridades seguirán presionando a las organizaciones que se dedican al robo de motocicletas, vehículos y a las personas.

Operación Iron III en el Valle del Cauca Foto: cortesía

“Vamos a desarticular todas esas bandas de hurto de motos, de carros y de hurto a personas, porque los caleños no vamos a aguantar eso más. Quiero agradecerle a la Policía Nacional, al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía ese apoyo decidido que nos están prestando a los caleños”, manifestó el mandatario.

Eder también destacó la importancia de seguir con este tipo de acciones en las áreas donde hay más actividad delictiva. “En este momento lo que necesitamos es mantener la presión con estos megaoperativos de verdad, con estos operativos tipo Iron”, agregó.

Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro sostuvo que las acciones contra las estructuras criminales continuarán en el departamento y destacó la articulación entre la Fuerza Pública y la Fiscalía para avanzar en las investigaciones y judicializaciones.

Gobernadora anunció medidas de seguridad para Dagua

Durante su pronunciamiento, Toro también rechazó el ataque con drones perpetrado por organizaciones armadas en zona rural de Dagua, que impactó la iglesia del corregimiento El Carmen.

Frente a esta situación, anunció que se fortalecerán las medidas de seguridad en ese municipio del Valle del Cauca.

La tercera fase de Iron se suma a las acciones de las autoridades para intervenir estructuras delincuenciales que tienen presencia en diferentes municipios del departamento. Los capturados quedaron a disposición de la justicia, mientras avanzan los procesos para establecer sus responsabilidades en los delitos investigados.