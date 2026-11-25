La violencia volvió a trastocar la cotidianidad en Padilla, Cauca. Luego del atentado que cobró la vida de dos policías este miércoles, 25 de noviembre, la Alcaldía suspendió la atención al público, evacuó a sus funcionarios y aplazó una jornada de salud que había programado para el jueves.

Además, decretó tres días de duelo. Asimismo, convocó un consejo extraordinario de seguridad para evaluar las medidas que se adoptarán tras la emboscada.

Patrulla de la Policía emboscada en Padilla, Cauca. Foto: Suministrado a Semana

Cristóbal Lasso Belalcázar, secretario de Gobierno, explicó que los uniformados tenían previsto acompañar una actividad institucional relacionada con la entrega de un parque infantil en el corregimiento de Chamizo.

“A eso de las 9:05, la Policía Nacional se dirigía a hacer el acompañamiento al corregimiento de Chamizo, para la entrega de un parque infantil que se había gestionado”, contó.

En el ataque murieron los patrulleros Kevin David Torres Berdugo y Bairon Jesús Riascos Murillo.

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“En un lamentable hecho ocurrido en la zona rural del municipio (…), dos jóvenes que, con apenas 22 años, tenían toda una vida por delante y que entregaban su esfuerzo, vocación y compromiso al servicio de los colombianos”, informó la Alcaldía.

Los otros uniformados fueron remitidos a un centro asistencial, mientras la FAC, la Policía y el Ejército atendían la situación de seguridad.

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“Condenamos de manera categórica este acto de violencia que atenta contra la vida, la tranquilidad y la convivencia. Ninguna circunstancia justifica que la violencia siga arrebatando vidas y sembrando dolor en nuestras comunidades. Estos hechos no pueden convertirse en parte de la cotidianidad de un territorio que merece vivir en paz”, mencionó la Alcaldía.

Aunque aún no se tiene certeza sobre la identidad de los responsables del ataque, las autoridades han identificado la presencia en la zona de bandas delincuenciales comunes y de la compañía Santiago Díaz del frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias Calambre.