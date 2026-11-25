Un violento ataque contra la Policía se registró en las últimas horas en Padilla, en el departamento del Cauca.

Una unidad conformada por seis uniformados fue emboscada sobre la vía y atacada con ráfagas de fusil.

El saldo lamentable del ataque fue el de dos policías asesinados: “En este acto criminal, en el que un dispositivo policial fue atacado con ráfagas de fusil, otros dos uniformados resultaron lesionados y reciben atención médica”.

Señaló la institución sobre los uniformados asesinados que: “La Policía lamenta profundamente y rechaza categóricamente el asesinato de nuestros patrulleros de Policía Kevin David Torres Berdugo y Bairón Jesús Riascos Murillo, víctimas de un ataque armado perpetrado hacia las 10:10 de la mañana de este miércoles, 25 de noviembre, en el sector El Chamizo, jurisdicción del municipio de Padilla, Cauca”.

Explicó la Policía que los uniformados iban a participar de una actividad comunitaria. “El ataque se produjo cuando nuestros policías se desplazaban hacia el sector de Yarumales, donde participarían en la inauguración de un parque para el disfrute de la comunidad”.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de institución de nuestros policías asesinados, ante esta irreparable pérdida”, manifestó la Policía.

Asimismo, se anunció un plan especial para ir detrás de los responsables del crimen de los dos uniformados.

“La Policía ha dispuesto todas sus capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para esclarecer los hechos, identificar, capturar y poner a disposición de la justicia a los responsables de este execrable acto criminal. Reiteramos nuestro rechazo absoluto a toda manifestación de violencia contra la Fuerza Pública y reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad, la convivencia y la protección de la vida de los habitantes del departamento del Cauca”, añadió la Policía.