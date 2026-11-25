Un nuevo ataque contra la fuerza pública se habría producido en las últimas horas en el sector de Yarumal, en la región de Padilla, en el departamento del Cauca, contra uniformados que se desplazaban para acompañar la inauguración de un parque.

Policías fueron atacados en Padilla, Cauca. Foto: X: @sucesoscauca

De acuerdo con la información preliminar que han entregado fuentes de la policía, la unidad compuesta por seis uniformados fue atacada, ocasionando la muerte, hasta el momento de acuerdo con datos preliminares, de uno de los policías.

La información por el momento que han entregado desde la Policía es que la situación en el punto donde se registró el ataque es complicada, de acuerdo a que permanecen los hostigamientos en contra de los uniformados.

Han dicho fuentes policiales que se ha pedido el apoyo de otras instituciones, como el de la Fuerza Aérea, para lograr ayudar a los policías que están bajo el ataque.

Un grupo de operaciones especiales de la Policía salió a atender la situación en Padilla, Cauca. Foto: Alcaldía de Popayán

Unidades del grupo de operaciones especiales, GOES, llegaron al sitio para apoyar a los policías y repeler el ataque del grupo criminal que emboscó a los uniformados, algunos de ellos se movilizaban en motocicleta.

Es de mencionar que el parque que iban a apoyar en seguridad los uniformados para que fuera inaugurado contaba con un dispositivo del grupo de operaciones especiales, GOES, de Puerto Tejada. Este grupo, de acuerdo con la información preliminar, sería el que salió en ayuda de los policías que estaban siendo hostigados.

En Cauca delinquen las disidencias de Iván Mordisco y alias Calarcá, (der). Foto: SEMANA

Algunas de las imágenes que se han ido conociendo del hostigamiento son impactantes. Se ve a uno de los policías tirado sobre un costado de la vía debajo de unos arbustos en medio de una laguna de sangre.

En otros videos se puede escuchar de fondo las ráfagas de los fusiles con los que los criminales atacan constantemente a los uniformados.