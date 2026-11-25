En la noche del 20 de octubre de 2016, Jhony Alonso Orjuela Pardo se encontraba en un establecimiento comercial en el barrio Nueva Zelanda, muy cerca de la autopista Norte, cuando fue víctima de un ataque armado.

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El cuerpo del dueño de Surtifruver de La Sabana quedó tendido en el lugar. El crimen desencadenó el derrumbe del emporio comercial que Orjuela Pardo había creado desde muy joven y que revolucionó la venta de frutas y verduras.

Este 25 de noviembre, diez años después de este crimen, la Fiscalía General presentó sus alegatos de conclusión en el juicio contra los dos procesados por la presunta planeación del asesinato: Bertha Cecilia Rueda Bosa, exesposa de Orjuela Pardo; y Mauricio Parra Rodríguez, su principal socio durante años.

El delegado del ente investigador solicitó que se emita un fallo condenatorio al considerar que, en el juicio, que se extendió por casi ocho años, se logró demostrar la participación directa de los dos procesados en este caso.

“Este delegado entonces deberá manifestar y es consciente de que en ese proceso no se cuenta con un testigo que hubiera escuchado una orden expresa impartida por los acusados para ejecutar el homicidio de Johnny Alonso”, reconoció el fiscal.

Sin embargo, según el delegado de la Fiscalía, otras pruebas periciales permitieron establecer que Rueda y Parra habrían concertado un plan para engañar al comerciante y perpetrar el asesinato.

“La experiencia judicial demuestra que los determinadores no pueden actuar públicamente, no documentan sus órdenes y procuran mantenerse alejados de la ejecución material del hecho, que se acredita mediante prueba iniciaría con diferentes hechos indicadores plenamente demostrados y que las inferencias derivadas de esos hechos indicadores son objetivas, convergentes y razonables y que esos indicios y su existencia no son indicios aislados y que los mismos, los indicios, apuntan en una misma dirección”, indicó.

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Para sustentar su solicitud de condena, el fiscal se basó en una serie de conflictos sentimentales y económicos que existían entre Jhony Alonso Orjuela Pardo y su entonces esposa, así como entre el empresario y su socio.

“Y que es precisamente eso lo que ocurrió en este juicio, tanto el conflicto sentimental entre Berta Cecilia Rueda Bosa y Johnny Alejandro Orjuela Pardo, por lo tanto esa ruptura matrimonial consolidada, el conflicto patrimonial como resultado de esa separación y el beneficio derivado de la muerte como resultado de esos intereses respecto a Berta Cecilia Rueda Pardo y respecto al señor Mauricio Parra Rodríguez, un conflicto económico acreditado, un deterioro de la relación empresarial, un interés económico con su muerte”, añadió el fiscal.

“Dado que las decisiones del señor Johnny Alonso Orjuela Pardo incidían directamente sobre sus intereses patrimoniales, es decir, del interés empresarial del señor Mauricio Parra Rodríguez. Basado en ello es que el ente acusador podrá manifestar que fue acreditado un conflicto sentimental grave, un conflicto patrimonial relevante, un conflicto económico demostrado, una comunidad de interés entre los acusados, beneficios concurrentes derivados de la desaparición de la víctima, una corroboración técnica mediante los estudios CDR y la corroboración testimonial proveniente de múltiples fuentes independientes”, enfatizó.

Por estas razones, el fiscal sostuvo que la “convergencia” de intereses entre los dos acusados permitía sustentar su solicitud de condena.

Según el delegado del ente investigador, los elementos probatorios presentados respaldan la tesis de “que Bertha Cecilia Rueda Bosa y Mauricio Parra Rodríguez compartían intereses comunes frente a la víctima y que los hechos indicadores acreditados durante el juicio permiten concluir, más allá de toda duda razonable, su responsabilidad como determinadores del homicidio de Johnny Alonso Orjuela Pardo”.