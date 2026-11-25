Se conocen nuevos detalles de la investigación por la toma de rehenes en el almacén Éxito de Cartagena, sede Contadora, un hecho que mantuvo en vilo a la ciudad y al país durante cerca de 18 horas. Las autoridades dieron a conocer las identidades de dos de los cinco presuntos integrantes de la organización criminal que habría protagonizado el secuestro.

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Los hombres identificados son Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, estudiante universitario, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44 años, de oficio mecánico. Ambos son oriundos de Medellín, Antioquia, y figuran entre las personas señaladas de participar en la toma de rehenes en el establecimiento comercial.

La identificación de estos dos hombres se produce después del operativo de la Fuerza Pública que permitió liberar a todas las personas que permanecían retenidas. Durante la intervención, uno de los presuntos integrantes de la banda fue capturado, mientras que otro, señalado como el presunto líder de la organización, murió en medio del procedimiento.

Los rehenes fueron liberados sobre las dos de la mañana en el Exito de Cartagena. Foto: Fotomontaje SEMANA

De acuerdo con la información conocida, las autoridades tienen bajo su custodia a otros dos posibles involucrados, a quienes les fueron incautadas armas. Los señalados deberán responder por el delito de secuestro extorsivo agravado, conducta por la que, según la información preliminar, no tendrían acceso a beneficios de rebaja de penas debido a la presencia de menores de edad entre las víctimas.

Buscan identificar a los demás involucrados

Las investigaciones continúan para establecer la identidad y el grado de participación de cada uno de los presuntos responsables. Una de las hipótesis que manejan las autoridades apunta a que otros integrantes de la organización habrían intentado evadir a las autoridades durante el operativo.

Por esta razón, los organismos de seguridad adelantan labores de verificación para determinar la posible participación de otras personas en la toma del establecimiento comercial.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ha reconocido públicamente el trabajo de la Fuerza Pública durante el procedimiento y ha agradecido la operación, que permitió restituir la libertad a todas las personas retenidas. También reiteró su compromiso con las acciones dirigidas a garantizar la seguridad en la ciudad.

Por ahora, las personas identificadas permanecen vinculadas a las investigaciones en calidad de presuntos responsables. Su responsabilidad penal deberá establecerse dentro del proceso judicial correspondiente.