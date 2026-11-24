A pocos días de comenzar diciembre, la Alcaldía de Cali anunció medidas para controlar la venta y manipulación de pólvora durante las celebraciones de fin de año.

Los operativos también estarán enfocados en las tradicionales alboradas, una de las jornadas que concentra el uso de estos elementos pirotécnicos.

Medellín sin pólvora: estas son las actividades que se realizarán para proteger a los animales

Cali intensifica los controles a la venta de pólvora para diciembre

Con la llegada de diciembre, las autoridades de Cali anunciaron controles para evitar la comercialización irregular de pólvora y reducir las lesiones ocasionadas por la manipulación de elementos pirotécnicos.

De acuerdo con la información obtenida, durante la temporada decembrina no se permitirá la venta ambulante, estacionaria ni informal de estos productos.

La comercialización estará restringida a los establecimientos y puntos que cuenten con la respectiva autorización.

Las medidas también contemplan operativos de vigilancia durante las alboradas del primero de diciembre, una celebración tradicional en la que algunas personas utilizan pólvora para recibir el inicio del último mes del año.

Jorge Moreno, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Seguridad de Cali, explicó que existen restricciones sobre los lugares donde se pueden almacenar, distribuir y comercializar estos elementos.

“Está prohibido en Cali la venta ambulante, la venta estacionaria e informal de todos los artículos pirotécnicos, también el almacenamiento, distribución o comercialización de pólvora en el espacio público”, señaló el funcionario.

Además, precisó que tampoco está permitida esta actividad en establecimientos educativos, instituciones prestadoras de servicios de salud y determinadas zonas residenciales.

Pólvora en Navidad. Foto: ALCALDÍA DE BOGOTÁ

¿Quiénes podrán manipular pólvora en Cali?

Uno de los puntos centrales de las medidas es que la manipulación de pólvora estará permitida únicamente en espectáculos y demostraciones autorizados por las autoridades competentes.

Según Moreno, el transporte, porte y manipulación de estos elementos deben estar relacionados con eventos avalados y acreditados por la Secretaría de Seguridad.

Esto significa que la ciudadanía no tiene autorización para utilizar libremente artículos pirotécnicos en las calles o espacios públicos. Los controles buscan evitar accidentes, especialmente entre niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades también advirtieron que quienes sean sorprendidos comercializando pólvora de manera informal o en la vía pública podrán recibir un comparendo.

El valor de la multa dependerá de la cantidad y el tipo de material pirotécnico que sea incautado.

Cali prepara su red hospitalaria

Las medidas de prevención estarán acompañadas por acciones del sector salud.

La red hospitalaria de Cali ya entró en fase de alistamiento para atender posibles emergencias durante las festividades de diciembre.

El secretario de Salud de la ciudad, Germán Escobar, entregó un balance que refleja la preocupación de las autoridades.

Durante la temporada de fin de año anterior y comienzos de este año se registraron 54 personas lesionadas por pólvora.

Recomendaciones para tratar quemaduras con pólvora. Foto: Cruz Roja Colombiana

Ante este panorama, el funcionario pidió a los ciudadanos evitar la manipulación de estos elementos y, especialmente, impedir que los menores de edad tengan contacto con ellos.

También hizo énfasis en la importancia de acudir inmediatamente a un centro médico o a la IPS más cercana cuando se presente una quemadura.

“No aplicar remedios caseros”, fue la recomendación del secretario de Salud.

Con estas medidas, Cali busca reducir las emergencias durante las celebraciones decembrinas y evitar que las tradicionales actividades de fin de año terminen en accidentes que comprometan la salud de sus habitantes.