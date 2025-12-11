Suscribirse

Quemados con pólvora en Bogotá siguen en aumento; se registran 43 casos

Los incidentes se distribuyen en diversas localidades de la ciudad.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

12 de diciembre de 2025, 3:50 a. m.
Vigilancia intensificada de lesiones por pólvora pirotécnica e intoxicaciones por fósforo blanco y licor adulterado con metanol.
Los casos se han registrado durante los primeros días de diciembre. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) reportó que, con corte a las 2:00 p. m. de este jueves, 11 de diciembre, de 2025, Bogotá registra 43 personas lesionadas por el uso de pólvora en lo que va del mes de diciembre.

Del total, 11 son menores de 18 años y 32 corresponden a adultos. Según la entidad, 12 de los casos se presentaron en situaciones donde las personas afectadas se encontraban consumiendo bebidas embriagantes.

Contexto: Bogotá refuerza operativos por pólvora: más de 2,6 toneladas incautadas en diciembre

Los incidentes se distribuyen en diversas localidades de la ciudad: Usaquén, Chapinero y Santa Fe registran dos casos cada una; San Cristóbal, tres; Usme, cinco; Tunjuelito, uno; Bosa, cinco; Kennedy, cuatro; Fontibón, uno; Engativá, ocho; Suba, seis; Los Mártires, dos; Puente Aranda, uno; y Ciudad Bolívar, uno.

En cuanto al tipo de lesiones, la SDS informó que 26 personas presentan afectaciones en las manos, 13 en el rostro, seis en los ojos, cuatro en el cuello, dos en los pies y una en el tronco.

Durante la noche de velitas en Bogotá se presentaron 8 menores de edad quemados con Pólvora.
Durante la noche de velitas en Bogotá se presentaron 8 menores de edad quemados con Pólvora. | Foto: Colprensa

“La red hospitalaria pública y privada de Bogotá está preparada para atender quemaduras, lesiones oculares, amputaciones e intoxicaciones asociadas a la pólvora. Cuando se trata de menores de edad, se garantiza el restablecimiento de derechos y apoyo psicosocial a las familias”, señaló la Alcaldía de Bogotá al reiterar el llamado a evitar el uso de elementos pirotécnicos.

Las autoridades distritales mantienen un trabajo articulado para prevenir nuevos casos y reducir el riesgo asociado a la manipulación de pólvora.

En estas acciones participan la Secretaría Distrital de Salud (SDS), la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la Policía de Bogotá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las alcaldías locales.

