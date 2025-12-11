Quemados con pólvora en Bogotá siguen en aumento; se registran 43 casos

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) reportó que, con corte a las 2:00 p. m. de este jueves, 11 de diciembre, de 2025, Bogotá registra 43 personas lesionadas por el uso de pólvora en lo que va del mes de diciembre.

Del total, 11 son menores de 18 años y 32 corresponden a adultos. Según la entidad, 12 de los casos se presentaron en situaciones donde las personas afectadas se encontraban consumiendo bebidas embriagantes.

Los incidentes se distribuyen en diversas localidades de la ciudad: Usaquén, Chapinero y Santa Fe registran dos casos cada una; San Cristóbal, tres; Usme, cinco; Tunjuelito, uno; Bosa, cinco; Kennedy, cuatro; Fontibón, uno; Engativá, ocho; Suba, seis; Los Mártires, dos; Puente Aranda, uno; y Ciudad Bolívar, uno.

En cuanto al tipo de lesiones, la SDS informó que 26 personas presentan afectaciones en las manos, 13 en el rostro, seis en los ojos, cuatro en el cuello, dos en los pies y una en el tronco.

Durante la noche de velitas en Bogotá se presentaron 8 menores de edad quemados con Pólvora. | Foto: Colprensa

“La red hospitalaria pública y privada de Bogotá está preparada para atender quemaduras, lesiones oculares, amputaciones e intoxicaciones asociadas a la pólvora. Cuando se trata de menores de edad, se garantiza el restablecimiento de derechos y apoyo psicosocial a las familias”, señaló la Alcaldía de Bogotá al reiterar el llamado a evitar el uso de elementos pirotécnicos.

Las autoridades distritales mantienen un trabajo articulado para prevenir nuevos casos y reducir el riesgo asociado a la manipulación de pólvora.