Bogotá refuerza operativos por pólvora: 41 lesionados y más de 2,6 toneladas incautadas en diciembre

Bogotá entró a la temporada decembrina con una cifra que tensiona todos los sistemas de respuesta: 41 personas lesionadas por pólvora al 10 de diciembre, 11 de ellas menores de edad. Este dato corresponde al primer corte de una vigilancia intensificada que se extenderá hasta mediados de enero y que se sostiene sobre un mensaje que la Alcaldía insiste en recalcar: “Una sola chispa puede convertirse en una tragedia. Ninguna forma de pólvora es segura”.

Esta advertencia es el punto de partida de un operativo que busca anticiparse a riesgos conocidos y que este año se despliega con mayor amplitud.

Los primeros registros de diciembre confirman una tendencia ya conocida: el mayor número de lesionados se concentra en Engativá, Usme, Bosa y Suba. La mayoría de las afectaciones compromete manos, cara y ojos, y responde al uso de voladores y totes.

También se repite otro comportamiento: 16 lesionados manipulaban directamente los artefactos y otros 16 solo observaban, lo cual confirma que la pólvora no requiere contacto para generar daño y explica el énfasis de restringir cualquier forma de uso durante las celebraciones.

Por eso, desde el 15 de noviembre está en marcha la Vigilancia Intensificada 2025–2026, que abarca alimentos, bebidas y juguetes, tres frentes que históricamente presentan irregularidades en temporada alta. Desde esa fecha hasta el 4 de diciembre se realizaron 231 operativos en distintos puntos de la ciudad, en los que se inspeccionaron 52.900 litros de licor, 71.721 kilos de alimentos, 3.164 litros de otras bebidas y 24.004 unidades de juguetes.

En lo que va de estas fiestas de fin de año, un total de 11 menores de edad han resultado lesionados por el uso de pólvora. | Foto: Alcaldía de Bogotá - API

De esas inspecciones surgieron medidas sanitarias aplicadas a productos inseguros: 66 litros de licor adulterado, 328 kilos de alimentos y 83 litros de otras bebidas. Mientras la revisión de juguetes no arrojó unidades con medida sanitaria, un dato que el Distrito interpreta como “resultado de verificaciones más oportunas y del cumplimiento de las normas establecidas”.

El operativo que sostiene el Plan Navidad

En paralelo a las inspecciones sanitarias, el componente operativo del Plan Navidad —el esquema de controles interinstitucionales que el Distrito activa en diciembre para reforzar la vigilancia sobre la venta y manipulación de pólvora, verificar establecimientos y prevenir riesgos asociados a las celebraciones de fin de año—, incorpora controles de seguridad y decomisos.

A corte del 8 de diciembre, las autoridades reportaron 2.678 kilos de pólvora incautada, equivalentes a 141.982 unidades. Asimismo, dejaron reportados 84 comparendos por porte, venta o manipulación indebida, además de nueve cierres y suspensiones en establecimientos.

Las localidades de Ciudad Bolívar, Suba, Mártires y Santa Fe se mantienen bajo especial vigilancia por la concentración de incautaciones registradas en los últimos días. “La instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán es cero tolerancia con la venta y manipulación irregular de pólvora. Estamos trabajando con la Policía, Bomberos y las alcaldías locales para cuidar las celebraciones de fin de año”, explicaron desde la Secretaría de Gobierno.

En esa misma línea, el Distrito subrayó que la participación ciudadana es determinante y desde la misma secretaría hicieron un llamado directo: “Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier venta de pólvora en espacios no autorizados. La corresponsabilidad es fundamental para que Bogotá viva una Navidad tranquila, segura y sin lesionados”.

El mensaje acompaña lo que desde esa dependencia, y la de Salud, han reiterado en días recientes: la prevención no se limita a las autoridades, en gran medida depende de las decisiones de quienes compran, manipulan o permiten que otros tengan acceso a la pólvora.

Mientras avanzan los controles, las recomendaciones al ciudadano se enfocan en prácticas simples que pueden evitar emergencias. “Nuestra recomendación es que nadie debe manipular pólvora y mucho menos los menores de edad. Y si ocurre un incidente, la atención debe ser inmediata en un servicio de urgencias. Retrasar la atención aumenta la gravedad, las infecciones y las secuelas”.

De igual forma, continúa el llamado a revisar fechas de vencimiento, empaques y sellos de seguridad en todos los productos de temporada. La instrucción sobre juguetes es contundente: “Solo compramos productos certificados y con etiqueta visible. Un juguete sin información puede convertirse en un riesgo serio para un niño”.