Nación

Quemados con pólvora antes de Año Nuevo en Colombia supera los mil casos; estas son las alarmantes cifras

Esta cifra representa una variación del 7 % en comparación con el año 2024.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

1 de enero de 2026, 12:42 a. m.
Los menores de edad siguen siendo los más afectados.
En vísperas de Año Nuevo, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó este 31 de diciembre un incremento de casos de personas quemadas con pólvora en Colombia.

A corte de este último día del año 2025 se han registrado 1.028 personas lesionadas tras manipular estos elementos pirotécnicos.

Las quemaduras con pólvora pueden dejar daños psicológicos que llegan a ser irremediables

De acuerdo con la entidad, esta cifra representa una variación del 7 % en comparación con el año 2024, por lo que prende las alarmas en todo el territorio nacional.

Según los datos revelados por el INS, los menores de edad siguen siendo los más afectados, pues se han reportado 324 casos de quemados, de los cuales 33 de ellos estaban en compañía de adultos en aparente estado de embriaguez.

Nación

Último día del año estuvo movido: temblor sacudió a Colombia este 31 de diciembre de 2025

Cúcuta

Cúpula militar llegó a Cúcuta y anuncia primeras medidas para contrarrestar ataques entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Bogotá

Juez negó la libertad a Sandra Ortiz por vencimiento de términos en el caso de corrupción de la UNGRD

Bogotá

¿Cuáles son los barrios más seguros para vivir en Bogotá?

Cali

Policía captura en Cali a alias Gato Celi, peligroso cabecilla de Chone Killers, de Ecuador: tenía circular roja de Interpol

Bogotá

Metro de Bogotá en 2025: estos fueron los avances más importantes de las obras del sistema

Nación

Hallan sin vida al exmánager de Diomedes Díaz en un cerro de Santa Marta: esta es la principal hipótesis

Salud

Bogotá

Pólvora vuelve a empañar la Navidad: casos de quemados siguen en aumento tras la celebración

Barranquilla

Este el reporte de personas quemadas con pólvora en Barranquilla durante Navidad: esto dijeron desde la alcaldía

Quemados con pólvora
“Es la oportunidad para recordarles a las familias que, especialmente esta noche, tengamos todas las preocupaciones con los niños y las niñas, porque es prioridad su cuidado e integridad y que evitemos accidentes asociados a la pólvora o a cualquier accidente en el ámbito doméstico o en calle que pueda ocasionar lesiones a su salud y que pueda comprometer su integridad”, indicó la teniente coronel María Rada, de la Dirección de Protección en el marco de estas celebraciones de fin de año.

Bogotá es una de las ciudades con mayor número de quemados, donde con corte de las 2:00 p. m. de este miércoles 31 de diciembre de 2025, son 94 los lesionados con pólvora.

Entre los afectados, 23 son menores de edad y 71 corresponden a personas mayores de 18 años.

De acuerdo con datos de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), 26 de los lesionados por el uso de fuegos pirotécnicos se encontraban consumiendo bebidas embriagantes al momento del incidente.

Las lesiones registradas en las personas quemadas en Bogotá se encuentran en:

  • Manos: 60 casos
  • Rostro: 23 casos
  • Ojos: 12 casos
  • Cuello: cuatro casos
  • Pies: dos casos
  • Tronco: dos casos.

Noticias Destacadas