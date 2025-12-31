Quemados con pólvora antes de Año Nuevo en Colombia supera los mil casos; estas son las alarmantes cifras

En vísperas de Año Nuevo, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó este 31 de diciembre un incremento de casos de personas quemadas con pólvora en Colombia.

A corte de este último día del año 2025 se han registrado 1.028 personas lesionadas tras manipular estos elementos pirotécnicos.

Las quemaduras con pólvora pueden dejar daños psicológicos que llegan a ser irremediables

De acuerdo con la entidad, esta cifra representa una variación del 7 % en comparación con el año 2024, por lo que prende las alarmas en todo el territorio nacional.

Según los datos revelados por el INS, los menores de edad siguen siendo los más afectados, pues se han reportado 324 casos de quemados, de los cuales 33 de ellos estaban en compañía de adultos en aparente estado de embriaguez.

Aumentan quemados con pólvora con Colombia. Foto: Getty Images

“Es la oportunidad para recordarles a las familias que, especialmente esta noche, tengamos todas las preocupaciones con los niños y las niñas, porque es prioridad su cuidado e integridad y que evitemos accidentes asociados a la pólvora o a cualquier accidente en el ámbito doméstico o en calle que pueda ocasionar lesiones a su salud y que pueda comprometer su integridad”, indicó la teniente coronel María Rada, de la Dirección de Protección en el marco de estas celebraciones de fin de año.

Bogotá es una de las ciudades con mayor número de quemados, donde con corte de las 2:00 p. m. de este miércoles 31 de diciembre de 2025, son 94 los lesionados con pólvora.

Entre los afectados, 23 son menores de edad y 71 corresponden a personas mayores de 18 años.

De acuerdo con datos de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), 26 de los lesionados por el uso de fuegos pirotécnicos se encontraban consumiendo bebidas embriagantes al momento del incidente.

Las lesiones registradas en las personas quemadas en Bogotá se encuentran en: