Bogotá

Siguen en aumento los casos de quemados con pólvora en Bogotá: estas son las localidades más afectadas

Los menores de edad se encuentran entre los lesionados.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

2 de enero de 2026, 11:38 p. m.
Este es el reporte a corte del 2 de enero de 2026.
Este es el reporte a corte del 2 de enero de 2026. Foto: Getty Images

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) de Bogotá dio a conocer el reporte de personas quemadas durante el mes de diciembre de 2025 y los dos primeros días de enero de 2026.

Con corte a este viernes 2 de enero de 2026, a las 2:00 p. m., se reportaron 114 personas por lesiones con pólvora, entre los afectados, 27 son menores de 18 años y 87 casos más fueron reportados en mayores de 18 años.

Según datos de la SDS, hay 28 personas que resultaron lesionadas con elementos pirotécnicos cuando se encontraban, al parecer, consumiendo bebidas embriagantes.

pOLVORA
Este es el reporte de los quemados con pólvora. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las localidades donde se registraron los casos son:

  • Engativá: 14 casos
  • Bosa: 13 casos
  • San Cristóbal: 12 casos
  • Ciudad Bolívar: 12 casos
  • Suba: 11 casos
  • Kennedy: 10 casos
  • Usme: ocho casos
  • Santa Fe: seis casos
  • Usaquén: cinco casos
  • Los Mártires: cuatro casos
  • Puente Aranda: cuatro casos
  • Chapinero: tres casos
  • Tunjuelito: tres casos
  • Fontibón: tres casos
  • Rafael Uribe Uribe: tres casos
  • Antonio Nariño: dos casos
  • Teusaquillo: un caso.

Las lesiones de los afectados se encuentran en:

  • Manos: 76 casos
  • Rostro: 25 casos
  • Ojos: 13 casos
  • Cuello: cuatro casos
  • Pies: tres casos
  • Tronco: tres casos.

“La red hospitalaria pública y privada de Bogotá está preparada para atender quemaduras, lesiones oculares, amputaciones e intoxicaciones asociadas a la pólvora. Cuando se trata de menores de edad, se garantiza el restablecimiento de derechos y apoyo psicosocial a las familias”, dice la Alcaldía de Bogotá.

Bogotá

Más de Bogotá

Noticias Destacadas