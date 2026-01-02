Siguen en aumento los casos de quemados con pólvora en Bogotá: estas son las localidades más afectadas

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) de Bogotá dio a conocer el reporte de personas quemadas durante el mes de diciembre de 2025 y los dos primeros días de enero de 2026.

Con corte a este viernes 2 de enero de 2026, a las 2:00 p. m., se reportaron 114 personas por lesiones con pólvora, entre los afectados, 27 son menores de 18 años y 87 casos más fueron reportados en mayores de 18 años.

Según datos de la SDS, hay 28 personas que resultaron lesionadas con elementos pirotécnicos cuando se encontraban, al parecer, consumiendo bebidas embriagantes.

Las localidades donde se registraron los casos son:

Engativá: 14 casos

14 casos Bosa: 13 casos

13 casos San Cristóbal: 12 casos

12 casos Ciudad Bolívar: 12 casos

12 casos Suba: 11 casos

11 casos Kennedy: 10 casos

10 casos Usme: ocho casos

ocho casos Santa Fe: seis casos

seis casos Usaquén: cinco casos

cinco casos Los Mártires: cuatro casos

cuatro casos Puente Aranda: cuatro casos

cuatro casos Chapinero: tres casos

tres casos Tunjuelito: tres casos

tres casos Fontibón: tres casos

tres casos Rafael Uribe Uribe: tres casos

tres casos Antonio Nariño: dos casos

dos casos Teusaquillo: un caso.

Las lesiones de los afectados se encuentran en:

Manos: 76 casos

Rostro: 25 casos

Ojos: 13 casos

Cuello: cuatro casos

Pies: tres casos

Tronco: tres casos.

“La red hospitalaria pública y privada de Bogotá está preparada para atender quemaduras, lesiones oculares, amputaciones e intoxicaciones asociadas a la pólvora. Cuando se trata de menores de edad, se garantiza el restablecimiento de derechos y apoyo psicosocial a las familias”, dice la Alcaldía de Bogotá.

El Distrito trabaja de manera articulada entre la Secretaría Distrital de Salud (SDS), la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), Policía de Bogotá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Alcaldías Locales para frenar la fabricación, distribución y uso ilegal de pólvora, y para llevar campañas preventivas a toda la ciudad.