Los secuestros no se detienen en Colombia pese a las operaciones policiales y militares. Una auxiliar de enfermería fue secuestrada por parte de hombres fuertemente armados que llegaron hasta una finca ubicada en la vereda Casafría, zona rural del municipio de Mercaderes, Cauca.

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La víctima de este secuestro fue identificada por las autoridades judiciales como Ingrid Marcela Calderón, que es buscada por sus familiares.

Los sujetos responsables de este plagio, según la versión de los testigos, vendían prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares. El secuestro se registró el 9 de noviembre, pero apenas se conocieron detalles del caso que es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales que asumieron este hecho.

Piden la liberación de la mujer. Foto: Suministrado a SEMANA.

Lo que han podido establecer las autoridades es que la mujer era auxiliar de enfermería, pero también administraba un establecimiento comercial dedicado al entretenimiento familiar que está ubicado entre Cauca y Nariño.

SEMANA también conoció un antecedente que agrava el drama de esta familia. Una fuente confirmó que el padre de la joven fue asesinado hace aproximadamente un año y medio por integrantes de un grupo armado ilegal que tiene fuerte injerencia en la zona.

Estas eran las órdenes que cumplía alias Churco a Iván Mordisco, jefe de disidencias de las Farc

La situación de orden público en este territorio es bastante compleja por la presencia de grupos alzados en armas como el ELN y las disidencias de las Farc, quienes se disputan el territorio.

Ambas organizaciones ilegales se enfrentan por el control de rutas estratégicas y cultivos de uso ilícito, una confrontación que ha dejado asesinatos, secuestros y otros hechos violentos que mantienen atemorizadas a las comunidades rurales.

Hasta el momento, no se ha informado qué organización estaría detrás del secuestro de Ingrid Marcela Calderón.