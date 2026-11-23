Un nuevo golpe contra la cadena internacional del narcotráfico propinó en las últimas horas la Policía con la captura en Cali de César Augusto Rodríguez Severino, conocido en el mundo de la mafia como alias Dondy.

Interpol lee los derechos de capturado a alias Dondy. Foto: Policía

Las autoridades revelaron que la organización de la que hacía parte este sujeto utilizaba algunas rutas marítimas para el envío de cargamentos de cocaína.

Una de esas rutas tenía como punto de partida el departamento de La Guajira para ingresar los cargamentos ilegales a territorio dominicano a través de la zona este de ese país en la provincia La Altagracia.

Desde allí —dijeron las autoridades— los estupefacientes eran enviados hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.

“De acuerdo con las labores investigativas y de inteligencia, alias Dondy era un eslabón determinante dentro de una estructura criminal transnacional”, señaló la Dijín.

Traslado a instalaciones de la Dijín de alias Dondy. Foto: Policía

Agregó la unidad de la Policía criminal que “la organización empleaba rutas marítimas que partían desde el departamento de La Guajira en Colombia para ingresar los cargamentos ilegales a territorio dominicano a través de la zona este de ese país, específicamente por el litoral costero de Bayahibe y Boca de Chavón, provincia La Altagracia; desde allí, los estupefacientes eran enviados y distribuidos en Puerto Rico, Estados Unidos y el continente europeo”.

“La investigación preliminar determinó que, en su intento por huir de las autoridades de su país, el prófugo ingresó a Colombia por la ciudad de Bogotá; posteriormente, se desplazó hacia Cali, donde el despliegue de las capacidades de la OCN Interpol Colombia permitió su localización exacta y posterior retención”, agregó la Policía.

Policía reportó la captura de alias Dondy por delitos de narcotráfico. Foto: Policía

“La caída de alias Dondy en Colombia coincide y representa el aporte estratégico de la Policía Nacional a la operación Rompeolas, una macrooperación sin precedentes desarrollada el pasado 19 de noviembre de 2026 en República Dominicana; dicha ofensiva judicial arrojó un saldo de 21 capturas, 65 allanamientos y la ocupación de bienes valorados en 5,5 millones de dólares, afectando de manera contundente las finanzas y la logística de esta red criminal”, dijo el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal.