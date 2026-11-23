Un juez especializado de Cúcuta condenó a cuatro personas por integrar una red dedicada al tráfico de recién nacidos. La investigación estableció que dos bebés fueron entregados a cambio de dinero y que uno de ellos salió de Colombia con una identidad falsa.

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Madres en condiciones de vulnerabilidad

El caso dejó al descubierto una organización que convirtió la entrega de recién nacidos en un negocio ilegal.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, entre febrero de 2020 y abril de 2021 se concretaron dos entregas de bebés a cambio de dinero.

La investigación estableció que los integrantes de la red buscaban mujeres embarazadas y madres de recién nacidos que atravesaban condiciones de vulnerabilidad, principalmente de nacionalidad venezolana.

A cambio de sus hijos, les ofrecían dinero y coordinaban los procedimientos para quedarse con los menores y sacarlos del país.

Los principales articuladores fueron identificados como Hernando Gómez Becerra y Valeria Alejandra Pérez Herrera.

Según la Fiscalía, Gómez Becerra se encargaba de coordinar la búsqueda de las mujeres, mientras que Pérez Herrera aportaba el dinero y gestionaba la salida de los niños de Colombia.

Uno de los episodios más graves ocurrió en febrero de 2020.

El bebé nació en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, en Cúcuta, y posteriormente fue registrado como hijo de Hernando Gómez Becerra y Valeria Alejandra Pérez Herrera, aunque ellos no eran sus padres biológicos.

En ese procedimiento habría participado Fredy Alberto Ramírez Rodríguez, quien para entonces se desempeñaba como registrador municipal de Silos, Norte de Santander.

El funcionario expidió el registro civil que permitió tramitar un pasaporte para el menor.

Con esa documentación, el niño salió de Colombia el 10 de marzo de 2020, cuando tenía apenas dos semanas de nacido.

Su salida del territorio nacional es uno de los puntos más delicados de la investigación, pues las autoridades deben establecer dónde se encuentra y verificar sus condiciones actuales.

La investigación también permitió establecer otro episodio, ocurrido en marzo de 2021.

Una mujer dio a luz el día 29 de ese mes y permaneció cerca de un mes en una vivienda relacionada con la organización.

Durante ese tiempo, según las pruebas presentadas por la Fiscalía, entregó a su hijo a cambio de dinero.

Este caso también hizo parte del proceso judicial que terminó con las condenas contra los cuatro involucrados.

Condenados en Cúcuta por integrar una red que captaba recién nacidos. Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Las penas contra los cuatro condenados

Un juez especializado de Cúcuta impuso penas de prisión de entre 30 y 50 años por los hechos relacionados con el tráfico de niñas, niños y adolescentes.

Las condenas reportadas son las siguientes:

Valeria Alejandra Pérez Herrera: 50 años de prisión por tráfico de niñas, niños y adolescentes y concierto para delinquir agravado.

50 años de prisión por tráfico de niñas, niños y adolescentes y concierto para delinquir agravado. Hernando Gómez Becerra: 48 años y dos meses de prisión por tráfico de niñas, niños y adolescentes.

48 años y dos meses de prisión por tráfico de niñas, niños y adolescentes. La madre vinculada al segundo caso: 40 años de prisión por tráfico de niñas, niños y adolescentes agravado.

40 años de prisión por tráfico de niñas, niños y adolescentes agravado. Fredy Alberto Ramírez Rodríguez, exregistrador de Silos: 30 años de prisión por tráfico de niñas, niños y adolescentes agravado.

Además de las condenas, el fallo dispuso que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Interpol Colombia y la Cancillería adelanten las gestiones necesarias para localizar al niño que salió de Colombia en 2020.

El propósito es establecer dónde está, verificar sus condiciones y garantizar el restablecimiento de sus derechos.

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La decisión también contempla que, si el menor regresa al país, la Registraduría deberá expedir la documentación correspondiente y anular los registros civiles falsos utilizados para su salida.

Contra la sentencia proceden los recursos de ley. Por ahora, la localización del niño constituye uno de los asuntos centrales que deberán atender las autoridades.