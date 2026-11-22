La Policía Nacional de Colombia por medio de sus capacidades investigativas, operativas y preventivas en contra de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes ha dejado una cifra estremecedora: solo este año han sido capturadas 174 personas por este delito contra menores de edad.

Una de esas cifras reveladas para dejar en evidencia la vulneración de los derechos de la niñez y los resultados contra esos delitos que atentan contra su integridad, dejó en evidencia que el 80 % de los capturados son hombres y 32 corresponden a mujeres.

Bogotá: la ciudad del país más azotada por la explotación sexual, más de 5.699 víctimas en una década

La Policía también confirmó que entre esos resultados operacionales se logró la aprehensión de un menor de género masculino que también habría tenido relación con delitos de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes en 2026.

Esas capturadas se lograron en su mayoría en el departamento de Antioquia con 50 casos, seguido de Bogotá con 21; Valle del Cauca 12; Meta 10 y Cundinamarca 8. Operaciones que se adelantaron gracias al trabajo investigativo de la Policía Nacional en diferentes regiones del país para judicializar y afectar a quienes atentan contra menores de edad.

Desde la Dirección de Protección y Servicios Especiales informaron: “A estos resultados se suman 48 operaciones, desarrolladas durante el presente año, de las cuales 40 estuvieron dirigidas contra actores criminales, 4 contra estructuras delincuenciales organizadas y 4 orientadas a afectar las finanzas criminales”.

Prevención en los colegios

La lucha contra la explotación secual de menores también ha dejado un formalecimiento de las estrategias de prevención y sensibilización, a través del Área de Infancia y Adolescencia, mediante un programa orientado a prevenir las distintas formas de violencia y promover la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La DIPRO informó: “Esta estrategia contempla actividades de información, orientación y sensibilización, así como la identificación y mitigación de factores de riesgo. Su propósito es fortalecer entornos protectores en los ámbitos individual, familiar, social y cultura”.

Ese trabajo preventivo este año ha dejado más de 36.000 acciones preventivas, relacionadas con el autocuidado, el ciberacoso, el uso responsable de redes sociales y la prevención de las violencias sexuales y escolares. Actividades que han impactado a más de 1.400.000 estuantes de instituciones educativas de todo el país.

Para la temporada de fin de año la Policía también prepara una fuerte presecia en zonas comerciales, turísticas, terminales de transporte, aeropuertos y otros lugares de alta afluencia de personas, para prevenir el trabajo infantil, la explotación sexual, la trata de personas y la mendicidad.